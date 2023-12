Quando acaba A Fazenda 15? Veja quem pode vencer o reality esse ano

O final de A Fazenda 15 já está entre nós: a decisão acontece na noite desta quinta-feira, 21, e a disputa para descobrir quem será o grande vencedor dessa edição é acirrada. Concorrem ao prêmio de R$ 1,5 milhões André Gonçalves, Jaquelline Grohalski, Márcia Fu e WL Guimarães — ganha aquele que tiver mais votos do público.

Os peões da final foram definidos nesta terça-feira, 19. A votação para definir o campeão de 2023 já está no ar também, no portal R7. É possível votar quantas vezes quiser, sem limite por e-mail ou CPF, posto que não é necessário cadastro.

Pela enquete do portal UOL, que já recebeu mais de 30 mil votos, a ex-BBB Jaqueline Grohalski é a favorita para ganhar A Fazenda desse ano, com mais de 50% dos votos. Em seguida, aparece André Gonçalves, com mais de 20% dos votos.

Quando acaba A Fazenda 15?

O reality show A Fazenda 15 acaba na noite desta quinta-feira, 21. O resultado será divulgado no programa ao vivo, às 22h45.

Quem está na final da Fazenda?

Fazem parte da final André Gonçalves, Jaquelline Grohalski, Márcia Fu e WL Guimarães. O vencedor leva o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Como votar na final da Fazenda 2023?