Rachel Sheherazade é expulsa de A Fazenda

A jornalista Rachel Sheherazade foi expulsa do reality show A Fazenda, da TV Record, nesta quinta-feira, 19. O motivo foi Rachel ter colocado a mão no rosto de Jenny Miranda, a fazendeira da semana. As imagens, no entanto, foram cortadas e o público não assistiu o que realmente aconteceu.

O anúncio, feito no final da manhã, foi o que bastou para que a Roça de hoje de noite fosse cancelada. André Gonçalves, Kally Fonseca e Nadja Pessoa estão na berlinda, com um deles correndo o risco de deixar o programa.

"Conforme a página 26 do Manual de Sobrevivência, são proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada contra a Fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo. Com isso, a Eliminação desta quinta-feira está cancelada. Por favor, arrumem as malas da Rachel e coloquem-nas no Closet", anunciou a emissora aos peões. Assista ao momento:

Jenny Miranda, mãe de Bia Miranda e Enrico, é também conhecida por ser considerada filha de consideração da Gretchen. As duas se conheceram quando a influenciadora namorou Thammy Miranda, filho de Gretchen, ainda na adolescência.