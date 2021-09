'A Fazenda 13': confira quem são os primeiros participantes confirmados

A Record anunciou nesta quinta-feira, 9, sete dos 20 participantes de A Fazenda 13. O reality show estreia no dia 14 de setembro, às 22h45. Adriane Galisteu será a apresentadora da edição, substituindo Marcos Mion, que agora está na Globo.

Os primeiros nomes revelados foram: Victor Pecoraro, Mussunzinho, Liziane Gutierrez, Nego do Borel, Tati Quebra Barraco, Arcrebiano, Mileide Mihaile. Confira a seguir um compilado das declarações feitas pelos participantes durante a coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira.

Victor Pecoraro

Victor Pecoraro será um dos participantes da 13ª edicação de A Fazenda. Victor Pecoraro será um dos participantes da 13ª edicação de A Fazenda.

"A gente está indo pelo prêmio que é 1,5 milhão de reais. Minha estratégia é cuidar dos bichinhos, plantinhas e podar as plantas venenosas", revelou Victor.

Mussunzinho

"O legado que quero deixar é a verdade, mostrar minha alma. Estou de coração aberto, porque meu público só me conhece por personagens e, agora, estamos tendo a oportunidade de nos conhecermos de verdade", alegou Mussunzinho, filho de Mussum.

Liziane Gutierrez

"Vão conhecer uma Liziane totalmente diferente, vocês vão amar ou odiar. Não vou fugir de nada, não vou desistir e não serei expulsa. O resto topo qualquer coisa", disse Liziane Gutierrez.

Nego do Borel

Nego do Borel Nego do Borel

"Eu sei quem eu sou e a pessoa que sou. A Fazenda vai dar oportunidade de o Brasil me conhecer como pessoa, assim como aconteceu com o Biel e o Lipe, por exemplo. Minhas questões com a Justiça estão sendo resolvidas pelos meus advogados", afirmou Nego do Borel sobre as polêmicas envolvendo a ex-namorada Duda Reis.

Tati Quebra Barraco

Tati Quebra Barraco. Tati Quebra Barraco.

"Quem me conhece sabe que falo o que penso, independentemente de qualquer coisa ou do jogo. As pessoas sabem que não sou atriz", enfatizou Tati Quebra Barraco.

Arcrebiano

"O primeiro reality [BBB 21] eu saí pelo voto do público. O segundo [No Limite] também não desisti, foi por questões contratuais, tive problemas de saúde física. Esse convite que me mandaram para Fazenda não foi em vão, tudo tem um propósito", disse Arcrebiano.

Mileide Mihaile

"Estou feliz com essa oportunidade, porque vocês vão me conhecer de verdade. Acredito muito que quando entramos em um desafio como esse, zera tudo, estaremos todos iguais", afirmou Mileide.

A atração será gravada em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Adriane revelou que estava se preparando para ser apresentadora da atração desde o final da série Power Couple, na qual também era apresentadora.

O diretor do programa, Rodrigo Carelli, comentou sobre o sucesso do reality show: "O formato do programa foi criado para televisão. As pessoas se identificam com as personalidades no dia a dia e, agora, na pandemia, aconteceu uma outra identificação do confinamento. Isso porque ficou todo mundo em casa, então toda essa identificação que dá o sucesso".

(Com Estadão Conteúdo)