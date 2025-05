Qual é o próximo feriado? Veja quando será o Corpus Christi e se será feriado ou ponto facultativo

O próximo feriado no Brasil após o Dia do Trabalho será o de Corpus Christi, que em 2025 será celebrado no dia 19 de junho, uma quinta-feira.

Embora a data seja tradicional na liturgia católica, ela não é considerada feriado nacional pela legislação federal. Contudo, é feriado em diversas cidades brasileiras e tende a impactar a rotina de serviços públicos, bancos e comércios. Além disso, gera um aumento no turismo, com a possibilidade de um feriadão.

O que é Corpus Christi?

Corpus Christi, que em latim significa "Corpo de Cristo", é uma celebração católica dedicada à Eucaristia — o sacramento que simboliza o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Sua origem remonta ao século XIII, quando a freira Juliana de Mont Cornillon sugeriu à Igreja a criação de uma data especial para honrar esse mistério da fé. A comemoração foi oficializada pelo Papa Urbano IV após um evento milagroso em Bolsena, na Itália, em que uma hóstia teria sangrado durante uma missa.

A celebração é marcada por missas, procissões e, frequentemente, por tapetes coloridos decorando as ruas. Embora não seja um feriado nacional, muitas cidades brasileiras adotam Corpus Christi como feriado, o que significa que a adesão à folga depende da decisão de cada município.

Como o feriado acontece numa quinta-feira, várias cidades e empresas optam por ponto facultativo na sexta-feira seguinte, criando um fim de semana prolongado. No entanto, essa prática varia conforme a localidade e geralmente é divulgada com poucos dias de antecedência, o que pode impactar os horários de escolas, bancos, repartições públicas e comércio.

Onde Corpus Christi é feriado?

Em diversas capitais, o feriado de Corpus Christi é adotado, como em:

Aracaju (SE)

Belém (PA)

Belo Horizonte (MG)

Campo Grande (MS)

Cuiabá (MT)

Curitiba (PR)

Florianópolis (SC)

Fortaleza (CE)

Maceió (AL)

Manaus (AM)

Natal (RN)

Porto Alegre (RS)

Salvador (BA)

São Luís (MA)

São Paulo (SP)

Teresina (PI)

Vitória (ES)

Onde Corpus Christi é ponto facultativo?

Em algumas capitais, o dia de Corpus Christi é ponto facultativo, como em:

Boa Vista (RR)

Brasília (DF)

Goiânia (GO)

João Pessoa (PB)

Macapá (AP)

Palmas (TO)

Porto Velho (RO)

Recife (PE)

Rio Branco (AC)

Rio de Janeiro (RJ)

O setor de transportes e o turismo também são impactados, com rodoviárias, aeroportos e hotéis geralmente registrando maior movimentação, especialmente em destinos turísticos e religiosos.

Após o feriado de Corpus Christi, o próximo feriado nacional será o Dia da Independência, em 7 de setembro, que em 2025 cairá em um domingo. Até lá, não há outros feriados nacionais previstos, o que pode aumentar ainda mais a expectativa pelo feriado de junho.

Quais os próximos feriados de 2025?

Feriados nacionais:

7 de setembro: Independência do Brasil (domingo);

12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (domingo);

2 de novembro: Finados (domingo);

15 de novembro: Proclamação da República (sábado);

20 de novembro: Consciência Negra (quinta-feira);

25 de dezembro: Natal (quarta-feira).

Pontos facultativos: