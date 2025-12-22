Qual é o jogo grátis da Epic Games Store desta segunda? Veja como resgatar

A Epic Games Store mantém, em dezembro, a tradicional promoção de fim de ano com jogos grátis diários para PC. Durante o período, a loja digital libera um título sem custo a cada 24 horas, sempre por tempo limitado. Se o resgate for feito dentro do prazo, o jogo permanece vinculado à conta do usuário de forma permanente.

Neste ano, a ação começou em 18 de dezembro e segue até 1º de janeiro, com trocas diárias realizadas às 13h (horário de Brasília). A iniciativa integra a campanha de Natal da plataforma e costuma atrair grande volume de acessos, especialmente nos dias próximos às festas.

Qual é o jogo grátis da Epic Games hoje?

O jogo gratuito do dia pode ser conferido diretamente na página de jogos grátis da Epic Games Store, atualizada diariamente. Nesta segunda-feira, 22, o título disponibilizado sem custos é "Paradise Killer". O game fica disponível até 13h do dia seguinte, quando será substituído por um novo jogo.

Até agora, a promoção já liberou diferentes gêneros, incluindo ação, RPG e jogos independentes. A expectativa do público é que títulos de maior destaque apareçam nas datas de 24 e 31 de dezembro, embora a empresa não confirme antecipadamente a lista completa.

Como resgatar os jogos grátis da Epic Games diariamente?

O resgate dos jogos é feito de forma simples e totalmente online. Não é necessário informar dados de pagamento. Confira o passo a passo:

Acesse a página de jogos grátis da Epic Games Store

Faça login na sua conta

Clique em “Obter” no jogo do dia

Finalize o resgate com custo zero

Mesmo que a loja apresente instabilidade em dias de alto tráfego, o prazo de 24 horas garante tempo suficiente para concluir o resgate.

Além disso, o jogo exige configurações mínimas específicas para rodar no PC:

Sistema operacional: Windows 7

Processador: Intel Core i5-6600 ou AMD Ryzen 5 1600

Memória RAM: 8 GB

Placa de vídeo: NVIDIA GeForce GTX 960

Quais jogos já foram liberados na promoção de Natal?

A Epic Games Store já confirmou os seguintes títulos gratuitos até o momento:

18 de dezembro – "Jottunslayer: Hordes of Hel"

19 de dezembro – " Eternights "

" 20 de dezembro – "Blood West"

21 de dezembro – "Sorry We’re Closed"

22 de dezembro – "Paradise Killer"

De 23 de dezembro a 1º de janeiro, novos jogos serão liberados diariamente, sempre às 13h, mantendo o mesmo formato da promoção.