Os 5 jogos de 2025 que a EXAME recomenda você jogar

Em 2025, a indústria de games consolidou tendências que vinham se desenhando nos últimos anos: apostas narrativas mais autorais, mundos abertos menos guiados e o resgate de franquias clássicas com novos enquadramentos criativos.

A seleção de EXAME reúne cinco jogos que se destacaram não apenas por vendas ou expectativa, mas pela forma como entregaram experiências consistentes, memoráveis e, em alguns casos, pouco convencionais.

São títulos que apostam em identidade visual forte, sistemas complexos ou narrativas densas, em um mercado cada vez mais pressionado por custos elevados de desenvolvimento e pela busca de apelo massivo. Em comum, todos conseguiram se diferenciar em um ano competitivo e marcado por grandes lançamentos.

Clair Obscur

Revelado em 2024, Clair Obscur rapidamente se tornou um dos RPGs mais aguardados de 2025. Desenvolvido por um estúdio francês, o jogo aposta em uma fantasia sombria inspirada em pintura clássica europeia e em uma mitologia própria, centrada na figura da Paintress, entidade quase divina que determina o destino do mundo.

O combate em turnos adota uma abordagem cinematográfica, enquanto a narrativa investe em personagens marcantes e reviravoltas bem ritmadas. Mesmo sem subverter completamente os códigos do gênero, o jogo se destaca por construir uma identidade estética e tonal rara no mercado atual. O resultado é uma das experiências narrativas mais fortes do ano.

Kingdom Come: Deliverance II

A sequência do RPG medieval da Warhorse Studios aprofunda a proposta de realismo histórico que marcou o primeiro jogo. Ambientado na Boêmia do século 15, Kingdom Come: Deliverance II se apoia em sistemas interligados que exigem atenção constante do jogador, do combate ao artesanato.

Forjar armas, preparar poções, negociar ou simplesmente sobreviver fazem parte da progressão. Cada atividade tem peso próprio e contribui para uma sensação de imersão pouco comum em RPGs contemporâneos. A abordagem remete a clássicos como Morrowind, em uma lógica que prioriza profundidade em vez de acessibilidade direta às mecânicas de jogo.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

A Bethesda, desenvolvedora americana conhecida por seus mundos abertos, apostou em 2025 no retorno de um de seus títulos mais emblemáticos. Oblivion Remastered preserva a estrutura original do RPG lançado em 2006, mas atualiza gráficos, interface e mecânicas que estavam datadas.

Explorar o mapa, aceitar missões secundárias inesperadas e moldar o personagem continuam sendo o núcleo da experiência. O remaster funciona tanto como reencontro para fãs antigos quanto como porta de entrada mais acessível para novos jogadores.

Hollow Knight: Silksong

Após sete anos de desenvolvimento e uma longa trajetória como promessa e meme nas redes, Silksong finalmente chegou. O novo jogo da Team Cherry troca o protagonista e coloca Hornet no centro da ação, com uma jogabilidade mais rápida e agressiva.

O sistema de risco e recompensa foi ampliado, assim como a variedade de armas e chefes. O mundo interconectado mantém a essência do original, mas exige ainda mais precisão e estratégia do jogador. Como de costume na franquia, cada jornada acaba sendo única, dependendo das escolhas e rotas exploradas. Não é um jogo tão completo com o original e suas DLCs, mas deve se aproximar a medida que mais conteúdo seja disponibilizado.

Silent Hill f

Silent Hill f marca uma nova fase da franquia de terror da Konami, agora ambientada em uma vila rural japonesa dos anos 1960. A protagonista, Hinako, enfrenta conflitos pessoais enquanto o cenário é tomado por elementos sobrenaturais e simbologia perturbadora.

O jogo aposta em terror psicológico e em uma estética marcada por horror corporal e visuais desconfortáveis. A progressão constante da tensão e o cuidado com a ambientação fazem do título um dos mais impactantes do gênero em 2025. É uma releitura que respeita a herança da série sem se limitar a ela.