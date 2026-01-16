O X caiu? Ex-Twitter passa por instabilidade nesta sexta-feira

O X (antigo Twitter) enfrenta instabilidades no início da tarde desta sexta-feira, 16.

Segundo o site Down Detector, cerca de 7 mil usuários realizaram reclamações sobre o site e aplicativo estarem fora do ar. Ao tentar conectar, o "erro 522" aparece na tela.

O "erro 522" acontece quando a Cloudflare consegue estabelecer conexão com o servidor de origem, mas não recebeu resposta dentro do tempo esperado, resultando em timeout durante o handshake TCP.

O problema costuma estar relacionado a:

Sobrecarga do servidor de origem, que não responde a tempo;

Firewall ou regras de segurança bloqueando os IPs do Cloudflare;

Configurações incorretas de DNS, apontando para o destino errado;

KeepAlive desativado ou mal configurado no servidor;

Latência elevada ou falhas na rede entre o Cloudflare e o servidor.

Em resumo, o erro não está no Cloudflare, mas na incapacidade do servidor de origem de responder dentro do prazo.