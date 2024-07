Onde assistir 'As Crônicas de Nárnia' online? Veja ordem cronológica dos filmes

Se teve um filme que de fato marcou a Geração Z e os Millennials, esse filme sem dúvidas foi "As Crônicas de Nárnia". Uma franquias mais encantadoras do cinema, os longas foram baseados na obra clássica de mesmo nome de C.S. Lewis, que conta com uma série de sete livros.

O primeiro filme, lançado em 2005, foi indicado a três categorias do Oscar, tendo levado a estatueta de melhor maquiagem para casa. Na época em que chegou aos cinemas, o longa ficou bastante popular entre as crianças e despertou um novo interesse pela leitura para esse público. A obra de C. S. Lewis foi traduzida para 47 idiomas e já teve mais de 120 milhões de cópias vendidas.

Sucesso de bilheteria, a trilogia conquistou mais de US$ 1,5 bilhão nos cinemas.

Ordem cronológica de 'Crônicas de Nárnia'

As Crônicas de Nárnia: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa (2005)

Bilheteria: US$ 745 milhões

Sinopse: Durante os bombardeios da Segunda Guerra Mundial em Londres, quatro irmãos ingleses são enviados para uma casa de campo para ficarem seguros. Lá, Lucy encontra um guarda-roupa que a transporta para um mundo mágico chamado Nárnia. Juntos, Lucy, Peter, Edmund e Susan se juntam ao leão Aslan para lutar contra a Feiticeira Branca e libertar Nárnia.

Onde assistir: Disney+

As Crônicas de Nárnia: Príncipe Caspian (2008)

Bilheteria: US$ 419,6 milhões

Sinopse: Um ano após sua última aventura, os irmãos Pevensie retornam à mágica Nárnia e descobrem que 1300 anos se passaram. Nárnia está novamente em guerra, e os irmãos se aliam ao Príncipe Caspian para derrotar o tirano Rei Miraz e restaurar a paz no reino.

Onde assistir: Disney+

As Crônicas de Nárnia: A Viagem do Peregrino da Alvorada (2010)

Bilheteria: US$ 415,6 milhões

Sinopse: Lucy, Edmund e seu primo Eustace se reencontram com o rei Caspian e outros amigos para uma nova aventura a bordo do navio "O Peregrino da Alvorada". Eles partem em uma jornada para encontrar os Lordes Desaparecidos de Telmar, enfrentando guerreiros, dragões, anões e tritões para salvar a terra mágica de Nárnia.