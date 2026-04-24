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'Scooby-Doo: A Origem': Netflix revela 1ª imagem do elenco

Produção mostrará a origem da turma clássica e já iniciou gravações nos Estados Unidos

'Scooby-Doo': produção da Netflix vai explorar a origem da Mistério S.A (Reprodução)

'Scooby-Doo': produção da Netflix vai explorar a origem da Mistério S.A (Reprodução)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 24 de abril de 2026 às 20h03.

Última atualização em 24 de abril de 2026 às 20h04.

A Netflix deu mais um passo importante na produção da nova série live-action de "Scooby-Doo". O streaming confirmou que a adaptação se chamará "Scooby-Doo: A Origem" e já iniciou as gravações da novidade.

Como o nome indica, a trama vai explorar os primeiros passos da clássica equipe Mistério S/A. A proposta é mostrar como Scooby, Salsicha, Daphne, Velma e Fred se aproximaram antes de se tornarem o famoso grupo de investigadores.

Segundo a sinopse, Daphne e Salsicha estarão em um acampamento de verão quando se envolvem em um mistério sobrenatural ligado a um filhote de dogue alemão. Depois disso, eles se unem a Velma e Fred para tentar solucionar o caso.

Elenco já foi confirmado

A produção contará com nomes conhecidos do público jovem. McKenna Grace interpretará Daphne, Tanner Hagen viverá Salsicha, Abby Ryder Fortson será Velma e Maxwell Jenkins assumirá o papel de Fred.

Série Live Action de Scooby Doo

Série Live Action de Scooby Doo (Divulgação/Netflix)

Quando estreia?

A Netflix ainda não divulgou uma data oficial de lançamento. A expectativa é que a série chegue ao catálogo em 2027, após o fim das gravações e da pós-produção.

Acompanhe tudo sobre:NetflixSéries

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