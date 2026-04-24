'Scooby-Doo': produção da Netflix vai explorar a origem da Mistério S.A (Reprodução)
Freelancer
Publicado em 24 de abril de 2026 às 20h03.
Última atualização em 24 de abril de 2026 às 20h04.
A Netflix deu mais um passo importante na produção da nova série live-action de "Scooby-Doo". O streaming confirmou que a adaptação se chamará "Scooby-Doo: A Origem" e já iniciou as gravações da novidade.
Como o nome indica, a trama vai explorar os primeiros passos da clássica equipe Mistério S/A. A proposta é mostrar como Scooby, Salsicha, Daphne, Velma e Fred se aproximaram antes de se tornarem o famoso grupo de investigadores.
Segundo a sinopse, Daphne e Salsicha estarão em um acampamento de verão quando se envolvem em um mistério sobrenatural ligado a um filhote de dogue alemão. Depois disso, eles se unem a Velma e Fred para tentar solucionar o caso.
A produção contará com nomes conhecidos do público jovem. McKenna Grace interpretará Daphne, Tanner Hagen viverá Salsicha, Abby Ryder Fortson será Velma e Maxwell Jenkins assumirá o papel de Fred.
A Netflix ainda não divulgou uma data oficial de lançamento. A expectativa é que a série chegue ao catálogo em 2027, após o fim das gravações e da pós-produção.