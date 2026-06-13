Quem é e como joga Fabinho, volante experiente da Seleção Brasileira

Fabinho, volante de 32 anos e que está no Al-Ittihad, da Arábia Saudiata, foi um dos escolhidos do técnico Ancelotti para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026. O jogador também esteve no elenco na Copa de 2022 no Qatar.

Com o técnico Tite, o jogador não recebeu tantas oportunidades na equipe, mas começou a ser chamado assim que Ancelotti assumiu o comando da Seleção Brasileira, em maio do ano passado.

Fabinho acumula passagens por Liverpool e Monaco

O volante teve uma breve participação no futebol brasileiro nas categorias de base de Paulínia e Fluminense. Sem oportunidades, ele foi negociado pelo Rio Ave com o Real Madrid Castilla, o time B dos Merengues, e atuou somente em um jogo pelo time principal.

Em 2013, foi emprestado ao Monaco, da França, onde ficou por cinco temporadas. Na sequência, o volante se transferiu para a Premier League, onde defendeu a camisa do Liverpool por cinco temporadas, sendo uma peça fundamental no meio-campo da equipe nas conquistas da Supercopa da Inglaterra e Champions League.

Em 2022, Fabinho encerrou sua trajetória pelos Reds e foi anunciado pelo Al-Ittihad Jeddah, da Arábia Saudita, onde tem sido fundamental na equipe comandada pelo técnico Sérgio Conceição.

Como Fabinho joga?

Fabinho pode proporcionar um equilíbrio no meio-campo da Seleção.

Além de atuar como volante, ele já jogou como lateral-direito. O jogo aéreo é outro ponto forte do atleta.

Caso Ancelotti não escale Casemiro por algum motivo, Fabinho é visto como reserva imediato.