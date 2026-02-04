Tecnologia

Stremio lança versão completa para dispositivos da Apple, mas baixá-la não é tão simples

Popular aplicativo de streaming lança IPA já existente em Android para dispositivos da maçã e quer retornar com Stremio Lite de forma oficial

Maria Eduarda Cury
Maria Eduarda Cury

Colaboradora

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 17h31.

O aplicativo Stremio lançou uma nova versão para os dispositivos com sistemas da Apple, mas há um porém: não é possível encontrá-la diretamente na loja virtual App Store.

Por definição, o popular serviço que permite reprodução de filmes e séries por torrents não se enquadra na regulamentação contra pirataria da maçã e, por isso, tem que ser baixado por meios externos e depois adicionado aos aparelhos. Os arquivos necessários para adicionar o Stremio aos dispositivos da Apple foram pensados para iOS, iPadOS e tvOS. 

O que mudou

Diferentemente da versão Lite para iPhone e iPad, que estava na loja oficial até janeiro de 2020, o Stremio agora a funcionalidade que permite a reprodução dos conteúdos sem componentes adicionais, chamados de add-ons.

Isso significa que todos os elementos necessários para o download dos filmes, séries e mais conteúdos estão integrados ao aplicativo sem a necessidade de instalação de itens adicionais. Assim, usuários de sistemas iOS, iPadOS e tvOS agora podem fazer uso do aplicativo da mesma forma que clientes de Android

download está disponível exclusivamente no site oficial do Stremio, mas é importante ficar atento a riscos de segurança ao fazê-lo. Chamado de sideloading, o processo que consiste em baixar um aplicativo não verificado pelos sistemas da Apple também impede que o usuário faça login com a conta do Apple ID ao utilizá-lo.

O iOS também não é tão receptivo a arquivos externos, chamados IPA, quanto o Android. No caso da Apple, os aplicativos externos são enviados a partir de um computador, mas usuários comuns têm mais dificuldade com o processo do que aqueles com contas de desenvolvedores.

Stremio Lite pode retornar

Em nota oficial, a empresa também confirmou que enviou uma segunda versão do Stremio Lite para aprovação da Apple, mas ainda não obteve resposta. Caso o aplicativo retorne, ele virá novamente sem os componentes adicionais para torrents embutidos, ou seja, usuários teriam que adicioná-los por conta própria para poder fazer uso do serviço de streaming.

