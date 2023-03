Oscar 2023: os 10 melhores filmes de Steven Spielberg

Com uma carreira no cinema de mais de cinco décadas, Steven Spielberg é um dos maiores cineastas de Hollywood. O aclamado diretor tem no currículo 34 filmes, 322 nomeações a prêmios e 208 vitórias, sendo 3 Oscars.

No Oscar deste ano, que acontece no domingo, 12, Spielberg concorre como Melhor Direção pelo filme Os Fabelmans. O longa que é inspirado na própria infância de Spielberg também concorre nas categorias de Melhor Roteiro Original e Melhor Filme.

Confira a seguir os 10 melhores filmes de Spielberg, segundo o IMDb.

10. Os Fabelmans (2022) nota 7,6

Um retrato profundamente pessoal da infância americana do século 20, Os Fabelmans, de Steven Spielberg, narra a história de um jovem que descobre um segredo familiar devastador e revela o poder dos filmes para nos ajudar a ver a verdade sobre os outros e sobre nós mesmos.

Inspirado na própria infância de Spielberg, Os Fabelmans foi coescrito pelo cineasta em parceria com o dramaturgo ganhador do Prêmio Pulitzer, Tony Kushner (Angels in America, Caroline, or Change), indicado ao Oscar pelos roteiros de Lincoln e Munique, de Spielberg. O filme foi produzido por Kristie Macosko Krieger (Amor, Sublime Amor, The Post: A Guerra Secreta), Spielberg e Kushner.

Disponível para aluguel na Apple TV+ e Amazon.

9. Império do Sol nota (1987) nota 7,7

Jim Graham (Christian Bale) é um garoto de 11 anos de uma família inglesa que vive no Oriente. Jim tem um padrão de vida alto, mas de repente é separado de seus pais em virtude da China ser invadida pelo Japão. Isto o força a se defender e o obriga a crescer, tornando-se então um sobrevivente em um campo de concentração com rígidas regras.

Disponível na HBO Max.

8. E.T.: O Extraterrestre (1985) nota 7,9

Um garoto faz amizade com um ser de outro planeta, que ficou sozinho na Terra, protegendo-o de todas as formas para evitar que ele seja capturado e transformado em cobaia. Gradativamente, surge entre os dois uma forte amizade.

Disponível na Amazon Prime Video.

7. Prenda-me se for capaz (2002) nota 8,1

Frank Abagnale Jr. já foi médico, advogado e co-piloto, tudo isso com apenas 18 anos. Mestre na arte do disfarce, ele aproveita suas habilidades para viver a vida como quer e praticar golpes milionários, que fazem com que se torne o ladrão de banco mais bem-sucedido da história dos Estados Unidos com apenas 17 anos. Mas em seu encalço está o agente do FBI Carl Hanratty, que usa todos os meios que tem ao seu dispor para encontrá-lo e capturá-lo.

Disponível na Netflix e Paramount+.

6. Tubarão (1975) nota 8,1

Um terrível ataque a banhistas é o sinal de que a praia da pequena cidade de Amity virou refeitório de um gigantesco tubarão branco, que começa a se alimentar dos turistas. Embora o prefeito queira esconder os fatos da mídia, o xerife local pede ajuda a um ictiologista e a um pescador veterano para caçar o animal. Mas a missão vai ser mais complicada do que eles imaginavam.

Disponível na Amazon Prime Video e Globoplay.

5. Indiana Jones e a Última Cruzada (1989) nota 8,2

O arqueólogo Indiana Jones tem acesso à um misterioso envelope que contém informações sobre a localização do lendário Santo Graal, o cálice que Jesus Cristo teria utilizado na Última Ceia. Quando seu pai, o professor Henry Jones, é sequestrado pelos nazistas, o aventureiro irá embarcar numa missão perigosa para salvá-lo e impedir que a relíquia sagrada caia em mãos erradas.

Disponível para aluguel no Claro Video e Apple TV+.

4. Jurassic Park: o parque dos dinossauros (1993) nota 8,2

Um parque construído por um milionário tem dinossauros diversos como habitantes, extintos a sessenta e cinco milhões de anos. Isto é possível por ter sido encontrado um inseto fossilizado, que tinha sugado sangue destes dinossauros, de onde pôde-se isolar o DNA, o código químico da vida e, a partir deste ponto, recriá-los em laboratório. Mas, o que parecia ser um sonho se torna um pesadelo, quando a experiência sai do controle de seus criadores.

Disponível na Netflix, Amazon Prime Video, Star+ e Globoplay.

3. Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida (1981) nota 8,4

Em 1936, o arqueólogo Indiana Jones é contratado para encontrar a Arca da Aliança, que segundo as escrituras bíblicas conteria "Os Dez Mandamentos" que Deus revelou a Moisés no Monte Horeb. Mas como a lenda diz que o exército que a possuir será invencível, Indiana Jones terá um adversário de peso na busca pela arca perdida: o próprio Adolf Hitler.

Disponível para aluguel na Apple TV+ e na Claro Video.

2. O Resgate do Soldado Ryan (1998) nota 8,6

Ao desembarcar na Normandia, no dia 6 de junho de 1944, capitão Miller recebe a missão de comandar um grupo do segundo batalhão para o resgate do soldado James Ryan, caçula de quatro irmãos, dentre os quais três morreram em combate. Por ordens do chefe George C. Marshall, eles precisam procurar o soldado e garantir o seu retorno, com vida, para casa.

Disponível para aluguel na Claro Video e na Apple TV+.

1. A Lista de Schindler (1993) nota 9

O alemão Oskar Schindler viu na mão de obra judia uma solução barata e viável para lucrar com negócios durante a guerra. Com sua forte influência dentro do partido nazista, foi fácil conseguir as autorizações e abrir uma fábrica. O que poderia parecer uma atitude de um homem não muito bondoso, transformou-se em um dos maiores casos de amor à vida da História, pois este alemão abdicou de toda sua fortuna para salvar a vida de mais de mil judeus em plena luta contra o extermínio alemão.

Disponível na Netflix e Globoplay.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.