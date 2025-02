Qual a data do Carnaval 2025? É feriado? Saiba por que muda todos os anos

O Carnaval 2025 acontecerá nos dias 1, 2, 3 e 4 de março, incluindo sábado, domingo, segunda e terça-feira. Já a Quarta-Feira de Cinzas, que marca o fim das celebrações e o início da Quaresma para a Igreja Católica, será no dia 5 de março. Faltam

Dias de Folga no Carnaval de 2025

1 de março: Sábado de Carnaval

2 de março: Domingo de Carnaval

3 de março: Segunda-feira de Carnaval

4 de março: Terça-feira de Carnaval (ponto facultativo)

5 de março: Quarta-Feira de Cinzas (início da Quaresma)

Como a data do Carnaval é calculada?

Já que a data do Carnaval é móvel e muda a cada ano, muitas pessoas se perguntam como é feito o cálculo. Os dias do Carnaval dependem do calendário da Igreja Católica e estão relacionados à Páscoa, às estações do ano e ao calendário lunar. O Carnaval ocorre 47 dias antes da Páscoa, e a terça-feira de Carnaval é exatamente 40 dias antes do Domingo de Ramos. O cálculo começa com o equinócio de março, quando o dia e a noite têm a mesma duração (cerca de 20 de março). A Páscoa é definida como o primeiro domingo após a primeira Lua cheia que ocorre após o equinócio de março, e o Carnaval é calculado a partir desta data.

Origem e História do Carnaval

O Carnaval é uma das festas mais populares do Brasil e tem suas raízes no período colonial. As primeiras celebrações, conhecidas como entrudo, foram brincadeiras de origem portuguesa praticadas pelos escravos.

A palavra Carnaval vem do latim carnis levale, que significa "retirar a carne", uma referência ao período de jejum da Quaresma. A tradição está ligada ao catolicismo, mas com o passar do tempo, incorporou elementos culturais locais.

No início do século XX, surgiram as primeiras escolas de samba nos morros do Rio de Janeiro e São Paulo, consolidando o Carnaval como um evento de grande dimensão cultural e turística. No Nordeste, manifestações como afoxés, frevos e maracatus se desenvolveram entre os séculos XIX e XX, celebrando tradições africanas e destacando a diversidade cultural da região.

Diversidade do Carnaval Brasileiro

O Carnaval brasileiro é um reflexo da riqueza cultural do país. No Sudeste, os desfiles das escolas de samba atraem turistas do mundo inteiro. Já no Nordeste, festas como o frevo em Pernambuco e os blocos de rua na Bahia destacam o vínculo com a cultura africana.

Embora a folia seja marcada por desfiles, blocos e festas, sua origem está no contexto religioso e social, unindo tradições católicas e expressões culturais populares.

Feriados e Pontos Facultativos em 2025

Em muitos estados do Brasil, o Carnaval é considerado ponto facultativo, o que significa que o comparecimento ao trabalho depende de cada instituição. No entanto, no estado do Rio de Janeiro, a terça-feira de Carnaval é feriado oficial (Lei 5243/2008). Para 2025, os feriados nacionais são: