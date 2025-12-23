Pop

Quais são os pets mais comuns do Brasil?

Brasil tem mais de 160 milhões de animais de estimação; vira-latas dominam entre cães e gatos

Pets brasileiros: saiba quem domina as casas no Brasil (Don Mason/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 06h46.

O Brasil é o terceiro país com a maior população de pets do mundo, abrigando mais de 160 milhões de animais de estimação, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação. Mais da metade dos pets brasileiros foram adotados.

Segundo a Associação, o mercado pet brasileiro movimentou R$ 77 bilhões em 2024, com crescimento de 12% em relação ao ano anterior,

Mas, afinal, quais são esses bichos de estimação?

Os cachorros reinam absolutos nos lares brasileiros: são cerca de 60 milhões de animais, presentes em 75% das casas do país. O destaque vai para os vira-latas (SRD - sem raça definida), que lideram disparado entre as preferências nacionais, segundo o PetCenso 2025 da Petlove.

Entre os gatos, os SRDs são ainda mais dominantes, representando 86% do total.

Os 5 pets mais comuns do Brasil: 

1. Cães - 62 a 68 milhões

2. Aves ornamentais - 42 milhões

3. Gatos - 30 a 33 milhões

4. Peixes ornamentais - 22 milhões

5. Répteis e pequenos mamíferos - 2,8 milhões

Gatos crescem mais rápido que cães no Brasil

Embora os cachorros ainda dominem com folga, os gatos são a categoria que mais cresce no país. Ainda segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, entre 2023 e 2024, a população felina aumentou 5,4%, enquanto a canina cresceu 2,8%.

Esse crescimento dos felinos reflete mudanças no estilo de vida urbano brasileiro. Gatos demandam menos espaço, são mais independentes e se adaptam melhor a apartamentos, características que combinam com a verticalização das cidades e o ritmo acelerado das famílias modernas.

Os répteis e pequenos mamíferos registraram alta expressiva de 7,6% no mesmo período. As aves ornamentais apresentaram crescimento de 3%.

