A receita da Petlove para unir funcionários satisfeitos e expansão acelerada

Como manter o bem-estar dos colaboradores enquanto se acelera o crescimento de uma empresa?

Para a Petlove, a resposta está no engajamento contínuo das pessoas, que não só impacta a satisfação no trabalho, mas também a retenção de talentos e o desempenho organizacional.

No encontro do Clube CHRO EXAME, Talita Lacerda, CEO, e Bruno Junqueira, CHRO, mostraram como essas práticas fazem parte do DNA da empresa e são fundamentais para o sucesso de uma organização que tem como propósito o cuidado com os animais e seus tutores.

Neste ano, o Clube CHRO de São Paulo conta com patrocínio da Alelo. Veja alguns temas que foram discutidos no encontro e as empresas que participaram.

Para Talita, o engajamento vai além de um simples indicador, sendo uma forma de garantir que cada colaborador esteja em sua "máxima potência".

“Nosso negócio depende completamente das pessoas, e para que elas estejam no seu melhor, é preciso um equilíbrio entre saúde, família e trabalho", afirmou a CEO, destacando que a estratégia da Petlove envolve investir na qualidade de vida dos colaboradores enquanto a empresa cresce.

Bruno, por sua vez, reforçou a importância da liderança na criação desse ambiente de bem-estar.

“É importante que os líderes estejam preparados para entender o que realmente engaja suas equipes e trabalhar isso com clareza no dia a dia”, disse o CHRO.

A Petlove capacita seus gestores para que possam monitorar o engajamento de suas equipes, com o objetivo de criar um ambiente onde todos se sintam bem e motivados.

Investimentos em saúde mental

Investir na saúde mental foi outro ponto central da discussão. Bruno destacou que, além do regime híbrido de trabalho, a empresa oferece aos colaboradores quatro sessões de terapia mensais para garantir o equilíbrio emocional.

"A saúde mental é fundamental para o bem-estar de todos e está em nosso radar como prioridade", completou ele.

A conexão com o propósito da empresa também é vista como uma das grandes chaves para o engajamento na Petlove.

Talita lembrou que 98% dos colaboradores têm pets, o que gera uma identificação direta com a missão da companhia.

"O fato de nossos colaboradores se identificarem com o nosso propósito é um fator que fortalece a nossa cultura e melhora o ambiente de trabalho", disse ela.

No encontro, os dois executivos também explicaram como a Petlove utiliza pesquisas internas para entender os fatores que influenciam o engajamento e o bem-estar.

A partir disso, a empresa cria estratégias específicas para melhorar esses indicadores e garantir que seus colaboradores estejam sempre motivados e satisfeitos.

"Nosso objetivo é continuar sendo reconhecidos como um dos melhores lugares para trabalhar", afirmou Talita.

Por fim, a Petlove se prepara para as novas regulamentações sobre o bem-estar no trabalho, como a NR-1.

Talita ressaltou que a empresa já está implementando mudanças para se alinhar às novas normas, mantendo sempre a transparência e confiança em todas as suas ações.

Veja quem esteve na edição de novembro do Clube CHRO EXAME.