'Pais de pet' estão dispostos a investir o que for preciso com seus animais, diz pesquisa

Animais de estimação se tornaram parte da estrutura familiar brasileira, com uma média de 1,8 animal por residência, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Como parte da família, os animais têm seu próprio orçamento, isso porque 65% dos tutores brasileiros estão dispostos a investir o que for preciso com seus pets e 52% dizem já ter priorizado o orçamento do animal em relação a outras necessidades pessoais.

Os dados vêm de um estudo inédito da Serasa em parceria com o Instituto Opinion Box, realizado entre 27 de agosto a 8 de setembro de 2025, com 1.618 entrevistas online em todo o Brasil.

Orçamento pet

Os gastos com animais se tornaram parte fixa do orçamento das residências brasileiras. A pesquisa Serasa revela que 56% dos tutores investem até R$ 300 por mês com seus pets e 31% chegam a investir entre 6% e 10% de sua renda.

No entanto, 40% dos tutores dividem as despesas com outras pessoas, mostrando que o cuidado com os animais muitas vezes é um compromisso compartilhado.

Aliás, esse dinheiro é gasto de bom grado, afinal, 82% acreditam que os benefícios emocionais de ter um pet vale todo investimento financeiro.

Movimentado pelo gasto dos tutores, o mercado pet tem se tornado uma força cada vez mais relevante na economia.

Mercado pet desacelera, mas continua crescendo

Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet), o mercado pet brasileiro faturou R$ 75,4 bilhões em 2024, com aumento de 9,6% em relação a 2023. Essa é a primeira variação abaixo de dois dígitos desde 2019.

Mesmo com menor ritmo de crescimento, a curva se mantém positiva.

Setor pet teve salto de faturamento e crescimento em 2020, mas desacelera desde 2022 (Abinpet/Reprodução)

No setor, a venda de alimentos industrializados para animais de estimação é a principal fonte de faturamento. Em 2024, ela foi responsável por uma receita R$ 40,8 bilhões, 54,1% do total do setor.

Em seguida, vem a venda de animais por criadores, representando R$ 8,1 bilhões, ou 10,8% do faturamento do mercado. Produtos veterinários representam R$ 7,8 bilhões, ou 10,4% do total do faturamento do setor. Serviços veterinários são o quarto maior segmento em faturamento, com R$ 7,7 bilhões, uma proporção de 10,2%.

Um dos desafios da indústria, no entanto, é a tributação. No Brasil, ela fica na casa dos 50%, acima da média mundial de 18%. A reforma tributária outorgada pelo governo federal em 2024 manteve o setor pet fora da isenção de 60% destinada a alguns setores da economia.

O papel dos pets na família brasileira

Atualmente, de acordo com dados da Abinpet e do IBGE, a população pet brasileira é de 160,9 milhões. Estatisticamente, isso corresponde a 1,8 animal de estimação por residência.

Esse dado é corroborado pela pesquisa Serasa, segundo a qual, 58% dos donos de pet têm mais de um animal de estimação em casa.

Além do aumento econômico e demográfico, há também um aprofundamento afetivo e psicológico nas relações entre tutores e pets. Segundo os dados, 89% dos tutores afirmam que os pets melhoraram o bem-estar emocional e 92% relatam que a presença dos animais ajudou a aliviar os sintomas de solidão e estresse.

A relação dos tutores com os pets começa de forma especial e diferente para cada tipo de situação. Pelos dados, 39% optaram pela adoção, enquanto 32% resgataram seus companheiros de uma situação de abandono. Já 27% ganharam de presente de um amigo ou familiar.

AdoCÃO

Ocorre neste sábado, 4, em São Paulo, uma feira de adoção realizada pela Pedigree e com a participação da Serasa. Denominada de AdoCÃO, o evento reunirá ONGs parceiras do que levarão mais de 80 cães disponíveis para adoção. Entre as participantes estão: Anjos dos Bichos, Deixe Viver, Natureza em Forma, Patinhas Unidas, Bichos do Gueto, Fucin Feliz, Cantinho do Amor Pets, Laticão e Ampara Animal.

O evento acontecerá no Parque Villa Lobos, no dia 4 de outubro, entre 10h e 16h. Para quem não participar do evento, o Guia Pets também pode ser acessado pelo link.