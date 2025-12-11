Condomínio nas alturas: 7 entre 10 brasileiros preferem casa a apartamento

Uma pesquisa inédita realizada pela Loft em parceria com a Offerwise revelou que as casas continuam sendo a moradia mais desejada pelos brasileiros que vivem de aluguel. Segundo o estudo, 70% dos inquilinos no país têm planos de se mudar para uma casa nos próximos meses, enquanto 36% consideram um apartamento e apenas 8% cogitam a possibilidade de morar em uma quitinete.

A pesquisa mostra que, apesar da verticalização das grandes cidades e das zonas metropolitanas, a preferência por casas permanece forte, até mesmo nas capitais do Sul e Sudeste. Nas principais regiões urbanas, 69% dos inquilinos pretendem se mudar para uma casa, contra 45% que consideram apartamentos.

Influência da classe social

Além disso, a classe social também influencia essa escolha. Nas classes A e B, os apartamentos são mais populares, com 50% dos inquilinos dessas faixas de renda optando por esse modelo de moradia. Contudo, as casas ainda mantêm uma preferência significativa, com 65% dos inquilinos dessas classes indicando a intenção de morar em uma casa. Apenas 5% dessa faixa considera uma quitinete como opção de moradia.

Para as classes C e D, a preferência por casas é ainda mais pronunciada. Na classe C, 72% dos inquilinos preferem casas, enquanto apenas 35% optariam por apartamentos e 9% por quitinete. Já na classe D/E, a preferência por casas chega a 75%, enquanto 17% escolheriam um apartamento e 11%, uma quitinete.

Um dos fatores que explica essa forte preferência por casas é a diferença de custo entre os tipos de moradia. Segundo Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft, o preço do aluguel é mais acessível para quem mora em casas. “Os moradores de casas pagam em média R$ 1.336,73 mensais, enquanto os inquilinos de apartamentos gastam em média R$ 1.928,57. Além disso, o valor do condomínio, que nas grandes cidades pode ultrapassar R$ 1.000, é um encargo a mais para quem opta por apartamentos”, explica.

Qual o valor médio da taxa de condomínio no Brasil?

No país, a taxa de condomínio média em outubro era de R$ 691,75 nas principais capitais do Sul e do Sudeste os valores médios passam facilmente dos mil reais, segundo o último levantamento da Loft.

As faixas etárias também desempenham um papel relevante nas escolhas habitacionais. Inquilinos com mais de 45 anos demonstram maior preferência por apartamentos, com 51% dos entrevistados indicando o desejo de morar em um prédio devido às comodidades e serviços que esses empreendimentos oferecem.

A pesquisa "Raio-X do aluguel no Brasil" foi realizada com 1,3 mil inquilinos de diversas regiões do país, refletindo o panorama atual das preferências habitacionais no Brasil.