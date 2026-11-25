Para muita gente, Ed Westwick será sempre Chuck Bass, o personagem de Gossip Girl. No Brasil, o ator veio como embaixador global da Afnan, casa de perfumaria fundada em 2007 nos Emirados Árabes Unidos. A marca escolheu uma festa no Palácio dos Cedros, em São Paulo, para marcar sua chegada ao país e apresentar 9PM Night Out, fragrância que acompanha a estreia.

O evento integrou o AFNAN ON TOUR, iniciativa que passa por cinco países com Westwick e celebra a expansão internacional da empresa. Para Zaid Fazlani, CEO da Afnan, o Brasil é um mercado estratégico, com consumidores atentos à perfumaria e à expressão de estilos pessoais.

“A chegada ao Brasil representa um momento muito importante para a Afnan e para nossa estratégia de crescimento global. É um mercado com uma relação especial com a perfumaria e que reúne consumidores que valorizam qualidade, personalidade e experiências”, diz Fazlani.

A fragrância em destaque

A Afnan começa a operação no Brasil com 21 produtos. Entre eles está o 9PM Night Out, perfume unissex de 100 ml criado pelo perfumista Quentin Roussel. A composição combina notas frutadas, amadeiradas e adocicadas, em uma proposta voltada a noites e ocasiões especiais.

A fragrância dá nome e protagonismo à etapa brasileira da turnê, mas a estratégia da empresa é apresentar também a casa de perfumaria e seu portfólio a um novo público.



“Queremos apresentar a essência da nossa marca, mostrando como desenvolvemos fragrâncias premium, com identidade própria e alta performance, que dialogam com diferentes culturas e estilos de vida”, afirma Fazlani.

A operação brasileira ficará a cargo da BIM Distribuidora, responsável por trazer os produtos da Afnan ao país. Segundo a empresa, seu portfólio combina referências da perfumaria dos Emirados Árabes Unidos e de outras culturas, com fragrâncias de alta qualidade, longa duração e preços acessíveis.

A escolha de Westwick como embaixador também faz parte da apresentação da marca ao público brasileiro. Segundo Fazlani, o ator foi escolhido por atributos que a Afnan associa a 9PM Night Out, como confiança, magnetismo e ousadia.

“A escolha de Ed Westwick foi muito natural para nós. Buscávamos uma personalidade que transmitisse a confiança, o magnetismo e a atitude que fazem parte da identidade de 9PM Night Out. Ed reúne essas características e tem uma presença que conversa diretamente com o conceito da fragrância”, afirma o CEO. “Queremos que essa parceria traduza não apenas o lançamento de um perfume, mas todo o universo e o posicionamento que a Afnan deseja apresentar ao mundo.”