Andrew Garfield conta o que pensava de Sam Altman antes de interpretá-lo em ‘Artificial’

Antes de interpretar Sam Altman no cinema, Andrew Garfield chegou a imaginar que o CEO da OpenAI poderia ser seu "futuro melhor amigo". A impressão veio ao assistir a um depoimento do executivo no Congresso dos Estados Unidos, em que ele falava sobre transparência e os riscos da inteligência artificial.

Garfield relembrou o episódio na segunda-feira, 9, durante uma conversa com o público após uma sessão de "Artificial" no Academy Museum, em Los Angeles. No filme de Luca Guadagnino, ele vive Altman durante a crise que levou à demissão e ao retorno do executivo ao comando da empresa por trás do ChatGPT.

O que chamou a atenção de Garfield em Sam Altman?

Segundo o ator, o depoimento passou a impressão de que Altman estava à frente da OpenAI por acreditar na tecnologia e se preocupar com seus efeitos sobre as pessoas. Garfield também se interessou pela ligação do executivo com o professor budista Jack Kornfield. Foi nesse contexto que imaginou que os dois poderiam se tornar amigos.

"Ele estava falando sobre transparência; estava falando sobre os riscos. Ele dizia, com muita naturalidade: 'Não, eu não tenho participação acionária na OpenAI. Estou fazendo isso apenas porque amo a tecnologia, sou apaixonado e realmente me importo com os seres humanos.'"

Na sessão, Garfield tratou essa admiração como uma primeira impressão que mudou à medida que passou a acompanhar o executivo. Ele preferiu deixar ao público a avaliação sobre Altman e defendeu que artistas participem das discussões sobre a regulação da IA. Para o ator, o debate passa por preservar a autonomia das pessoas diante das decisões sobre como a tecnologia será usada.

"Artificial" star Andrew Garfield admits he once believed OpenAI’s Sam Altman was "genuinely great" and that he could be "my future best friend." https://t.co/izCsfrgrXQ via @variety #justforvariety https://t.co/1B4DDQZP4T — Marc Malkin (@marcmalkin) November 10, 2026

Andrew Garfield chegou a conhecer Sam Altman?

Andrew Garfield chegou perto de conhecer Sam Altman durante as gravações de "Artificial". A equipe filmou em frente à casa do executivo, em São Francisco, e, em entrevista à GQ, Altman contou que os dois trocaram acenos naquele dia. Ao ouvir o relato, Garfield disse que voltou ao trecho da entrevista algumas vezes para entender o que o CEO estava descrevendo.

À Variety, o ator contou que a equipe havia sido informada de que Altman estava fora de casa. Garfield se lembra de ter visto um segurança no local e diz que nunca encontrou o executivo pessoalmente. Para ele, é possível que Altman tenha confundido outra pessoa com o ator.

Garfield também contou que não procurou Altman durante a preparação para o papel. Em julho, porém, disse à revista que teria curiosidade de conversar com o executivo caso surgisse a oportunidade.

Qual é a história de 'Artificial'?

Com roteiro de Simon Rich, o longa acompanha a corrida pelo desenvolvimento da inteligência artificial e dramatiza a disputa pelo controle da OpenAI. Em 17 de novembro de 2023, o conselho afastou Altman e nomeou Mira Murati, então diretora de tecnologia, como CEO interina. Poucos dias depois, a empresa acertou a volta do executivo ao cargo.

Além de Garfield, o elenco tem Monica Barbaro como Mira Murati, Yura Borisov como o cofundador Ilya Sutskever, Ike Barinholtz como Elon Musk e Mark Rylance como o pesquisador Geoffrey Hinton. O trabalho de Hinton serve de ponto de partida para a trama mostrar como a pesquisa em IA atraiu algumas das figuras mais influentes do Vale do Silício.

Quando 'Artificial' estreia no Brasil?

"Artificial" estreia no dia 21 de janeiro de 2027 nos cinemas brasileiros, com distribuição da Paris Filmes. Nos Estados Unidos, a Neon lança o filme em 25 de dezembro de 2026 e amplia o circuito em janeiro.

A Neon comprou os direitos mundiais em junho, depois que a Amazon MGM Studios deixou o projeto, que já estava perto de ser concluído. A saída ocorreu meses após a Amazon anunciar um investimento de US$ 50 bilhões na OpenAI. Na ocasião, o estúdio afirmou que o filme seria mais bem atendido se fosse lançado por outra empresa.

Confira o trailer de 'Artificial':