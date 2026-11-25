O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), marcou para 4 de dezembro o início do julgamento do pedido do PSD para que a eleição ao governo do Rio de Janeiro tenha um segundo turno entre Eduardo Paes (PSD) e Douglas Ruas (PL). A análise será feita no plenário virtual da Corte e seguirá até 15 de dezembro.

A ação contesta a decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que anulou os 274.411 votos recebidos pelo ex-governador Anthony Garotinho e determinou uma nova totalização dos resultados.

Com isso, Ruas passou a ter 50,88% dos votos válidos e foi declarado eleito no primeiro turno.

Na votação de 4 de outubro, Ruas havia recebido 49,27% dos votos válidos, enquanto Paes obteve 42,76%. Como nenhum dos candidatos alcançou maioria absoluta, a disputa inicialmente apontava para um segundo turno.

O PSD, partido de Paes, argumenta que a anulação posterior dos votos de Garotinho não deveria alterar a necessidade de uma nova votação. Para a legenda, esses votos deveriam ser considerados na definição da necessidade de segundo turno, mesmo após a decisão judicial que invalidou a candidatura do ex-governador.

Em uma decisão liminar de 12 de novembro, Zanin já havia negado o pedido do partido para restabelecer o segundo turno. Na ocasião, o ministro entendeu que o PSD utilizou uma ação de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) como alternativa a um recurso judicial, embora ainda houvesse instrumentos disponíveis na Justiça Eleitoral.

"Neste contexto, na minha compreensão, aparentemente, há inadequação da via eleita, pois vislumbro a utilização indevida da ADPF como sucedâneo recursal", escreveu o ministro à época.

Zanin também destacou que a discussão já havia chegado ao Supremo em outro processo sob sua relatoria. Na ocasião, rejeitou o pedido porque o partido ainda não havia apresentado recurso extraordinário contra a decisão da Justiça Eleitoral.