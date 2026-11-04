Quais cinemas têm ingressos a R$ 12? Promoção termina nesta quarta

RESUMO ＋ O Festival do Cinema Brasileiro termina nesta quarta-feira, 4 de novembro. A campanha oferece ingressos a R$ 12 para produções nacionais em salas convencionais participantes. Entre os filmes anunciados estão "Se Eu Fosse Você 3", "Minha Melhor Amiga" e "100 Dias". A programação e os valores dos combos de pipoca e refrigerante devem ser consultados nos sites dos cinemas.

Quem quiser assistir a um filme brasileiro por R$ 12 tem até esta quarta-feira, 4 de novembro, para aproveitar o Festival do Cinema Brasileiro. A promoção começou em 29 de outubro e vale para produções nacionais exibidas em salas convencionais participantes.

Entre os títulos anunciados estão "Se Eu Fosse Você 3", com Tony Ramos e Glória Pires, e "Minha Melhor Amiga". Também fazem parte da programação "100 Dias", sobre a trajetória do navegador Amyr Klink, e "As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você", com Any Gabrielly e Giulia Be.

Os filmes disponíveis e os horários das sessões variam conforme o cinema. Para aproveitar a promoção, é necessário consultar a programação da unidade escolhida antes de comprar o ingresso.

Quais cinemas têm ingressos a R$ 12?

A campanha é organizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (FENEEC), com apoio da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (ABRAPLEX).

A ABRAPLEX reúne redes como Cinemark, Cinépolis, UCI, Cinesystem, Cineart, Moviecom, GNC Cinemas e Arteplex. O comunicado, porém, não detalha quais unidades de cada rede participam da promoção.

Por isso, o público deve conferir a disponibilidade dos ingressos a R$ 12 nos sites dos cinemas ou das plataformas de venda de ingressos.

O que está incluído na promoção?

O preço promocional de R$ 12 vale para ingressos de filmes brasileiros em salas convencionais. A campanha também prevê descontos em combos de pipoca e refrigerante, mas os valores não foram detalhados pelas organizadoras.

O Festival do Cinema Brasileiro é uma iniciativa diferente da Semana do Cinema, realizada pelas mesmas entidades. A última edição da Semana do Cinema, em setembro, levou cerca de 5,6 milhões de espectadores às salas, segundo os organizadores.

A promoção atual termina nesta quarta-feira, 4.