Jack Sparrow de volta? Johnny Depp revela o que o faria voltar a 'Piratas do Caribe'

Jack Sparrow pode estar perto de zarpar de novo. Johnny Depp, de 63 anos, revelou que toparia voltar a "Piratas do Caribe" com uma condição: dar à franquia um final melhor.

A declaração foi feita ao Entertainment Tonight, durante a divulgação de "Ebenezer". A participação de Depp no próximo longa segue sem confirmação.

Qual é a condição de Johnny Depp?

Ao ser questionado sobre um retorno, Depp vinculou a decisão aos rumos da história e à forma como os responsáveis pretendem concluir a saga.

"O único envolvimento que quero ter é para dar a eles um final melhor", afirmou o ator. Ele também ressaltou a confiança em Jerry Bruckheimer, produtor dos cinco filmes da franquia.

Depp disse que aceitaria trabalhar com Bruckheimer em qualquer projeto e atribuiu essa disposição à amizade entre os dois. A fala reforça a abertura para uma colaboração, enquanto a definição do roteiro continua como parte central das negociações.

O que se sabe sobre o sexto filme?

Em agosto, durante a D23, Bruckheimer confirmou ao Deadline que conversava com Depp e que o roteiro estava em desenvolvimento.

Fontes ouvidas pelo Deadline indicaram que o próximo filme poderia colocar uma personagem de Margot Robbie no centro da história, com Jack Sparrow em uma posição secundária. A possibilidade foi descrita como uma evolução da franquia e permanece como informação de bastidores.

Orlando Bloom sinaliza interesse; Keira Knightley descarta volta

Entre os integrantes do elenco original, Orlando Bloom demonstrou interesse em um reencontro. O intérprete de Will Turner comentou, ao Deadline, em outubro de 2025, que a procura do público por nostalgia poderia abrir espaço para reunir o grupo.

Keira Knightley, que viveu Elizabeth Swann, afirmou à People, em setembro de 2025, que considera encerrada sua trajetória na saga. Já Gore Verbinski, diretor dos três primeiros filmes, disse ao ScreenRant que prefere explorar outras histórias após a experiência com a trilogia.

Uma franquia de US$ 4,5 bilhões

Depp interpretou Jack Sparrow em cinco filmes, lançados entre 2003 e 2017. Juntas, as produções arrecadaram cerca de US$ 4,5 bilhões nas bilheterias mundiais, segundo informações da Variety.

Sua última aparição no papel foi em "Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar". O possível retorno colocaria o ator novamente à frente do personagem que lhe rendeu uma indicação ao Oscar por "Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra", de 2003.