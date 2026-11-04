Jack Sparrow de volta? Johnny Depp revela o que o faria voltar a 'Piratas do Caribe'

Johnny Depp: astro afirma que voltaria para encerrar a saga em um tom melhor e reforça confiança em Jerry Bruckheimer (Reprodução/Disney)
Freelancer
Publicado em 4 de novembro de 2026 às 09h22.
Jack Sparrow pode estar perto de zarpar de novo. Johnny Depp, de 63 anos, revelou que toparia voltar a "Piratas do Caribe" com uma condição: dar à franquia um final melhor.
A declaração foi feita ao Entertainment Tonight, durante a divulgação de "Ebenezer". A participação de Depp no próximo longa segue sem confirmação.
Ao ser questionado sobre um retorno, Depp vinculou a decisão aos rumos da história e à forma como os responsáveis pretendem concluir a saga.
"O único envolvimento que quero ter é para dar a eles um final melhor", afirmou o ator. Ele também ressaltou a confiança em Jerry Bruckheimer, produtor dos cinco filmes da franquia.
Depp disse que aceitaria trabalhar com Bruckheimer em qualquer projeto e atribuiu essa disposição à amizade entre os dois. A fala reforça a abertura para uma colaboração, enquanto a definição do roteiro continua como parte central das negociações.
Em agosto, durante a D23, Bruckheimer confirmou ao Deadline que conversava com Depp e que o roteiro estava em desenvolvimento.
Fontes ouvidas pelo Deadline indicaram que o próximo filme poderia colocar uma personagem de Margot Robbie no centro da história, com Jack Sparrow em uma posição secundária. A possibilidade foi descrita como uma evolução da franquia e permanece como informação de bastidores.
Entre os integrantes do elenco original, Orlando Bloom demonstrou interesse em um reencontro. O intérprete de Will Turner comentou, ao Deadline, em outubro de 2025, que a procura do público por nostalgia poderia abrir espaço para reunir o grupo.
Keira Knightley, que viveu Elizabeth Swann, afirmou à People, em setembro de 2025, que considera encerrada sua trajetória na saga. Já Gore Verbinski, diretor dos três primeiros filmes, disse ao ScreenRant que prefere explorar outras histórias após a experiência com a trilogia.
Depp interpretou Jack Sparrow em cinco filmes, lançados entre 2003 e 2017. Juntas, as produções arrecadaram cerca de US$ 4,5 bilhões nas bilheterias mundiais, segundo informações da Variety.
Sua última aparição no papel foi em "Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar". O possível retorno colocaria o ator novamente à frente do personagem que lhe rendeu uma indicação ao Oscar por "Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra", de 2003.