'Se Eu Fosse Você 3': tudo sobre o novo filme da franquia brasileira

A franquia "Se Eu Fosse Você" está de volta aos cinemas com um novo capítulo. Quase duas décadas depois do lançamento do segundo longa, Glória Pires e Tony Ramos retomam os papéis de Helena e Cláudio.

A nova produção apresenta uma mudança importante na dinâmica da história: Bia, filha do casal, cresceu e agora também ocupa o centro da trama. A personagem é interpretada por Cleo Pires, filha de Glória Pires.

Qual é a trama de 'Se Eu Fosse Você 3'?

A história se passa duas décadas depois da última troca de corpos entre Cláudio e Helena.

O casal vive uma nova fase da vida ao lado de Bia, que agora é adulta e está casada com Aquiles, interpretado por Rafael Infante. A rotina da família muda quando uma situação inesperada coloca novamente as relações entre os personagens à prova.

A premissa mantém o elemento sobrenatural que marcou os filmes anteriores. Desta vez, a troca de corpos envolve uma nova geração da família, levando Bia e Aquiles a experimentar a perspectiva um do outro.

Quem está no elenco?

O elenco de "Se Eu Fosse Você 3" reúne nomes conhecidos da franquia e novos integrantes.

Glória Pires;

Tony Ramos;

Cleo Pires;

Rafael Infante;

Valentina Daniel;

Paulo Rocha;

Yohama Eshima;

Dan Ferreira;

Rosi Campos;

Fefê Schneider.

Quem dirige o novo filme?

A direção de "Se Eu Fosse Você 3" é de Anita Barbosa, conhecida por trabalhos como "Amor.com".

O roteiro é assinado por Leandro Soares. Daniel Filho, que dirigiu os dois primeiros filmes da franquia, participa desta vez como supervisor artístico.

Quando estreia 'Se Eu Fosse Você 3'?

"Se Eu Fosse Você 3" estreia nos cinemas brasileiros na próxima quinta-feira, 8.