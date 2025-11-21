Quadrinho 'raro' do Super-Homem é vendido por US$ 7,6 mi em leilão

Um exemplar raro da primeira edição da revista Super-Homem, publicada em 1939, foi vendido por US$ 7,6 milhões em um leilão da Heritage Auctions.

Com taxas e comissões incluídas, o valor final chegou a US$ 9,12 milhões, estabelecendo um novo recorde para quadrinhos vendidos em leilão, de acordo com informações do The New York Times.

A revista estava guardada há décadas no sótão de uma casa na Califórnia e foi encontrada no ano passado por três irmãos enquanto eles organizavam os pertences da mãe. A família sabia que existia uma coleção antiga de quadrinhos, mas não tinha conhecimento de que guardava uma edição tão significativa para a história dos super-heróis.

Edição histórica estava preservada desde a década de 1930

O "Super-Homem nº 1" marcou a primeira revista solo do personagem após sua estreia em 1938, na revista Action Comics nº 1. O sucesso imediato do herói fez com que a editora criasse uma série própria dedicada ao Homem de Aço, lançada no ano seguinte.

A edição encontrada recebeu nota 9.0 da Certified Guarantee Company (CGC), empresa especializada em autenticação e classificação de itens colecionáveis. O estado de conservação foi determinante para o valor final, já que a combinação entre raridade, relevância e condição é o principal fator que impulsiona preços de quadrinhos clássicos.

Entre as publicações que já ultrapassaram a marca dos milhões, segundo a CGC, estão: