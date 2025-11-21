Pop

Quadrinho 'raro' do Super-Homem é vendido por US$ 7,6 mi em leilão

Publicação ficou guardada por décadas no sótão de uma família na Califórnia e se tornou uma das edições mais valiosas já negociadas

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 16h27.

Um exemplar raro da primeira edição da revista Super-Homem, publicada em 1939, foi vendido por US$ 7,6 milhões em um leilão da Heritage Auctions.

Com taxas e comissões incluídas, o valor final chegou a US$ 9,12 milhões, estabelecendo um novo recorde para quadrinhos vendidos em leilão, de acordo com informações do The New York Times.

A revista estava guardada há décadas no sótão de uma casa na Califórnia e foi encontrada no ano passado por três irmãos enquanto eles organizavam os pertences da mãe. A família sabia que existia uma coleção antiga de quadrinhos, mas não tinha conhecimento de que guardava uma edição tão significativa para a história dos super-heróis.

Edição histórica estava preservada desde a década de 1930

O "Super-Homem nº 1" marcou a primeira revista solo do personagem após sua estreia em 1938, na revista Action Comics nº 1. O sucesso imediato do herói fez com que a editora criasse uma série própria dedicada ao Homem de Aço, lançada no ano seguinte.

A edição encontrada recebeu nota 9.0 da Certified Guarantee Company (CGC), empresa especializada em autenticação e classificação de itens colecionáveis. O estado de conservação foi determinante para o valor final, já que a combinação entre raridade, relevância e condição é o principal fator que impulsiona preços de quadrinhos clássicos.

Entre as publicações que já ultrapassaram a marca dos milhões, segundo a CGC, estão:

  • Action Comics nº 1 – vendida por US$ 6 milhões em 2024;
  • Amazing Fantasy nº 15 – edição de estreia do Homem-Aranha, arrematada por US$ 3,6 milhões em 2021;
  • Captain America Comics nº 1 – vendida por US$ 3,12 milhões em 2022;
  • Batman nº 1 – leiloada por US$ 2,22 milhões em 2021.
Acompanhe tudo sobre:HQ – histórias em quadrinhosSuper-heróisVendas

