Quem morreu no 1º episódio da 3ª temporada de 'A Casa do Dragão'? Saiba tudo o que aconteceu

Depois de um intervalo de dois anos, os fãs retornam a Westeros com a estreia da terceira temporada de "House of the Dragon" ("A Casa do Dragão").

A espera foi longa, mas o novo capítulo da série da HBO marca o início de uma fase aguardada pelos espectadores da franquia Game of Thrones, que voltam a acompanhar os conflitos da dinastia Targaryen.

Quem já leu as obras de George R.R. Martin sabe que os próximos acontecimentos reservam um dos confrontos mais importantes da história de Westeros.

A Batalha da Garganta coloca frente a frente a frota de Lorde Corlys Velaryon e as forças da Triarquia, lideradas pela almirante Sharako Lohar.

Sharako Lohar é morta por Alyn De Hull

"Todo esse trabalho e o que eu ganhei com isso?!" A comandante da Triarquia rompeu com os interesses que inicialmente uniam sua aliança a Sor Tyland Lannister e passou a concentrar seus esforços em uma vingança contra Corlys Velaryon.

Durante o confronto naval, Lohar chega a lançar Tyland ao mar e conduz uma ofensiva direta contra a frota da Serpente Marinha.

O embate termina quando Alyn de Hull enfrenta a comandante dentro de um navio que já estava sendo tomado pela água.

Os dois combatentes alternam momentos de vantagem, mas Alyn consegue golpeá-la no pescoço. Ferida, Lohar perde as forças, escorrega pela embarcação e cai nas águas, onde morre.

Jacaerys Velaryon e Vermax morrem na Batalha

A morte de maior impacto do episódio envolve Jacaerys Velaryon, herdeiro de Rhaenyra Targaryen.

Durante a batalha, ele tenta socorrer Corlys e sua tripulação quando Sharako Lohar ordena o uso de um enorme gancho contra Vermax.

O equipamento atinge o dragão no pescoço e compromete sua capacidade de voo.

Baela consegue reagir rapidamente e orienta Moondancer a cortar o cabo que prendia Vermax.

No entanto, a chegada de Rhaena montando Sheepstealer provoca uma sequência de acontecimentos que agrava a situação. Em meio ao caos, Vermax é atingido novamente e puxado para o mar.

Jace sobrevive ao impacto inicial e consegue se desprender do dragão. Contudo, ao emergir na superfície, torna-se alvo dos arqueiros da Triarquia.

Diversas flechas o atingem, principalmente na região do pescoço. Após ser surpreendido pelo primeiro disparo, o príncipe sucumbe aos ferimentos.

Corlys Velaryon Morreu?

A estreia concentra parte de sua narrativa em perdas e confrontos fatais, mas deixa algumas respostas em aberto. Uma delas envolve Corlys Velaryon.

Durante seu duelo contra Sharako Lohar, os dois se enfrentam em combate corpo a corpo em meio ao caos da batalha.

Em determinado momento, a embarcação de Corlys sofre um ataque e ele acaba lançado ao mar.

Alyn tenta localizá-lo, mas não consegue encontrá-lo antes de retomar o confronto contra Lohar.

O episódio não confirma o destino da Serpente Marinha.

Para quem conhece os acontecimentos de "Fogo e Sangue", Corlys sobrevive à Batalha da Garganta.

O paradeiro de Tyland Lannister permanece indefinido

Tyland Lannister desempenhou papel importante ao negociar o apoio da Triarquia aos Verdes na disputa contra Rhaenyra Targaryen.

No entanto, ao longo da batalha, fica evidente que Sharako Lohar possuía interesses próprios e enxergava a guerra como uma oportunidade para acertar contas com Corlys Velaryon.

Mesmo após demonstrar certa consideração por Tyland, Lohar não interfere quando seus homens o lançam ao mar.

A expectativa era que o peso da armadura o levasse rapidamente para o fundo do oceano.

Sem conseguir se livrar do equipamento, o personagem parece caminhar para um destino fatal. Ainda assim, a série não oferece uma confirmação definitiva sobre sua morte.

Onde assistir à 'A Casa do Dragão'?

Os episódios da 3ª temporada de "A Casa do Dragão" estão sendo exibidos todos os domingos às 22h (horário de Brasília) na HBO e na HBO Max. Os capítulos da primeira e segunda temporadas estão disponíveis também na plataforma de streaming, assim como todos os episódios da série "Game of Thrones".