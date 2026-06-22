Quem morreu no 1º episódio da 3ª temporada de 'A Casa do Dragão'? Saiba tudo o que aconteceu

"A Casa do Dragão": terceira temporada estreou neste domingo, 21 de junho (HBO Max/Divulgação)
Repórter
Publicado em 22 de junho de 2026 às 06h00.
Depois de um intervalo de dois anos, os fãs retornam a Westeros com a estreia da terceira temporada de "House of the Dragon" ("A Casa do Dragão").
A espera foi longa, mas o novo capítulo da série da HBO marca o início de uma fase aguardada pelos espectadores da franquia Game of Thrones, que voltam a acompanhar os conflitos da dinastia Targaryen.
Quem já leu as obras de George R.R. Martin sabe que os próximos acontecimentos reservam um dos confrontos mais importantes da história de Westeros.
A Batalha da Garganta coloca frente a frente a frota de Lorde Corlys Velaryon e as forças da Triarquia, lideradas pela almirante Sharako Lohar.Guerras e traições: tudo o que aconteceu antes da 3ª temporada de 'A Casa do Dragão'
"Todo esse trabalho e o que eu ganhei com isso?!" A comandante da Triarquia rompeu com os interesses que inicialmente uniam sua aliança a Sor Tyland Lannister e passou a concentrar seus esforços em uma vingança contra Corlys Velaryon.
Durante o confronto naval, Lohar chega a lançar Tyland ao mar e conduz uma ofensiva direta contra a frota da Serpente Marinha.
O embate termina quando Alyn de Hull enfrenta a comandante dentro de um navio que já estava sendo tomado pela água.
Os dois combatentes alternam momentos de vantagem, mas Alyn consegue golpeá-la no pescoço. Ferida, Lohar perde as forças, escorrega pela embarcação e cai nas águas, onde morre.
A morte de maior impacto do episódio envolve Jacaerys Velaryon, herdeiro de Rhaenyra Targaryen.
Durante a batalha, ele tenta socorrer Corlys e sua tripulação quando Sharako Lohar ordena o uso de um enorme gancho contra Vermax.
O equipamento atinge o dragão no pescoço e compromete sua capacidade de voo.
Baela consegue reagir rapidamente e orienta Moondancer a cortar o cabo que prendia Vermax.
No entanto, a chegada de Rhaena montando Sheepstealer provoca uma sequência de acontecimentos que agrava a situação. Em meio ao caos, Vermax é atingido novamente e puxado para o mar.
Jace sobrevive ao impacto inicial e consegue se desprender do dragão. Contudo, ao emergir na superfície, torna-se alvo dos arqueiros da Triarquia.
Diversas flechas o atingem, principalmente na região do pescoço. Após ser surpreendido pelo primeiro disparo, o príncipe sucumbe aos ferimentos.
A estreia concentra parte de sua narrativa em perdas e confrontos fatais, mas deixa algumas respostas em aberto. Uma delas envolve Corlys Velaryon.
Durante seu duelo contra Sharako Lohar, os dois se enfrentam em combate corpo a corpo em meio ao caos da batalha.
Em determinado momento, a embarcação de Corlys sofre um ataque e ele acaba lançado ao mar.
Alyn tenta localizá-lo, mas não consegue encontrá-lo antes de retomar o confronto contra Lohar.
O episódio não confirma o destino da Serpente Marinha.
Para quem conhece os acontecimentos de "Fogo e Sangue", Corlys sobrevive à Batalha da Garganta.A árvore genealógica que liga 'A Casa do Dragão' à 'Game of Thrones'
Tyland Lannister desempenhou papel importante ao negociar o apoio da Triarquia aos Verdes na disputa contra Rhaenyra Targaryen.
No entanto, ao longo da batalha, fica evidente que Sharako Lohar possuía interesses próprios e enxergava a guerra como uma oportunidade para acertar contas com Corlys Velaryon.
Mesmo após demonstrar certa consideração por Tyland, Lohar não interfere quando seus homens o lançam ao mar.
A expectativa era que o peso da armadura o levasse rapidamente para o fundo do oceano.
Sem conseguir se livrar do equipamento, o personagem parece caminhar para um destino fatal. Ainda assim, a série não oferece uma confirmação definitiva sobre sua morte.
Os episódios da 3ª temporada de "A Casa do Dragão" estão sendo exibidos todos os domingos às 22h (horário de Brasília) na HBO e na HBO Max. Os capítulos da primeira e segunda temporadas estão disponíveis também na plataforma de streaming, assim como todos os episódios da série "Game of Thrones".