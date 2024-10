Prime Video Brasil incluirá intervalos comerciais a partir de 2025

A Amazon divulgou uma mudança significativa para o Prime Video na manhã desta terça-feira, 15. A partir de 2025, o serviço de streaming começará a veicular anúncios no Brasil.

Essa alteração seguirá o modelo já implementado em países como Estados Unidos, Reino Unido e outros. Nesses locais, os assinantes do Prime têm a opção de um plano com anúncios, que exibe comerciais antes e durante os conteúdos.

A mudança foi divulgada originalmente pela Variety, com base em um comunicado da Amazon durante uma conferência.

"Nós estamos empolgados de oferecer mais marcas em mais territórios e a oportunidade de engajar o público do Prime Video com séries e filmes premiados, além de eventos esportivos ao vivo, em 2025", disse Alan Moss, vice-presidente de vendas da empresa à Variety.

Quanto custa o plano sem anúncios?

Para quem deseja assistir sem interrupções publicitárias, será necessário um upgrade pago para acessar o plano livre de anúncios. Para referência, nos Estados Unidos, a assinatura do Prime é de US$ 14,99 (aproximadamente R$ 84,59 na cotação atual), com uma taxa adicional de US$ 2,99 (ou R$ 16,87) para o plano sem anúncios.

Além do Brasil, outros países que também adotarão o modelo com comerciais em 2025 incluem Índia, Japão, Países Baixos e Nova Zelândia.

Até o momento, a Prime Video Brasil não confirmou a data de lançamento do plano com anúncios nem o custo do upgrade para o plano sem comerciais. Veja a nota emitida pelo serviço de streaming:

"Para continuar investindo em conteúdo de qualidade e aumentando esse investimento a longo prazo, a partir de 2025, os conteúdos do Prime Video incluirão anúncios limitados no Brasil. Nosso objetivo é ter significativamente menos anúncios do que na TV e em outros provedores de streaming. Nenhuma ação será necessária por parte dos membros Prime e o preço atual da assinatura Prime não será alterado em 2025. Também ofereceremos uma nova opção sem anúncios e compartilharemos o preço dessa opção em breve. Antes dos anúncios serem introduzidos no Prime Video, compartilharemos com os membros Prime informações sobre como se inscrever na opção sem anúncios, caso eles desejem".