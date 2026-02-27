Março tem feriados? Veja calendário do mês

Após alguns dias de descanso durante o Carnaval, o mês de fevereiro chega ao fim. Março, por sua vez, não terá nenhum feriado.

O mês de março de 2026 não terá feriados nacionais nem pontos facultativos previstos no calendário oficial do governo federal.

A lista foi oficialmente publicada no Diário Oficial da União em 30 de dezembro de 2025.

O próximo feriado nacional será a Paixão de Cristo, em 3 de abril.

Veja todos os feriados nacionais de 2026

Ao todo, 2026 terá dez feriados nacionais. Confira as datas:

1º de janeiro — Confraternização Universal

3 de abril — Paixão de Cristo

21 de abril — Tiradentes

1º de maio — Dia Mundial do Trabalho

7 de setembro — Independência do Brasil

12 de outubro — Nossa Senhora Aparecida

2 de novembro — Finados

15 de novembro — Proclamação da República

20 de novembro — Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra

25 de dezembro — Natal

Além dessas datas, o calendário inclui nove dias de ponto facultativo, como Carnaval, Corpus Christi e as vésperas de Natal e Ano Novo.

Direitos, obrigações e regras para trabalho no feriado

O trabalhador pode ser convocado?

Sim. Embora a CLT proíba atividades em feriados, há exceções para setores essenciais, como indústria, comércio, transportes, segurança, serviços funerários e comunicação. Também é permitido trabalhar quando há Convenção Coletiva autorizando o funcionamento.

Direito ao pagamento em dobro ou folga

Quem trabalha no feriado tem direito a remuneração em dobro ou a um dia de descanso compensatório. As horas também podem ser registradas em banco de horas, conforme acordo individual ou coletivo.

Quem decide entre pagamento ou folga?

A definição costuma estar em acordos coletivos ou convenções firmadas entre sindicatos e empregadores. Quando não há norma coletiva, empresa e funcionário podem negociar, desde que haja concordância e respeito à legislação. Caso não exista acordo, o pagamento em dobro é obrigatório.

Falta no feriado pode gerar justa causa?

A ausência, quando o trabalhador foi convocado, pode ser tratada como descumprimento de ordem. No entanto, a demissão por justa causa não costuma ser aplicada de forma isolada. Normalmente, há advertências e avaliação da recorrência da conduta. A falta sem justificativa pode gerar desconto do dia não trabalhado.

Regras para trabalhadores temporários

Empregados temporários também têm direito à folga compensatória ou ao pagamento em dobro. Algumas condições podem variar conforme o contrato firmado com a empresa.

Regra para trabalho intermitente

No regime intermitente, o valor da hora trabalhada já deve incluir adicionais referentes a feriados e horas extras, conforme estabelecido no contrato. O pagamento é feito apenas pelos dias efetivamente trabalhados, inclusive quando o serviço ocorre em feriados.