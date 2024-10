Amazon aposta em aumento de anúncios no Prime Video para 2025

A Amazon se prepara para intensificar sua atuação no mercado de streaming financiado por publicidade, ampliando o número de anúncios exibidos no Prime Video. A partir de 2025, a empresa aumentará a quantidade de espaços publicitários disponíveis em seus programas de TV e filmes, como parte de uma estratégia global para atrair mais anunciantes e diversificar suas fontes de receita. As informações são do Financial Times.

Atualmente, o mercado de streaming com suporte publicitário é altamente competitivo, com gigantes como Netflix, Disney+ e Paramount+ oferecendo planos com anúncios a preços mais acessíveis do que as assinaturas sem interrupções. A Amazon, que entrou nesse mercado há cerca de oito meses, informou que não observou uma queda significativa no número de assinantes após a introdução dos anúncios no Prime Video. Isso tranquilizou executivos da empresa, que inicialmente temiam uma reação negativa dos consumidores.

O Prime Video, que inicialmente começou com uma quantidade reduzida de anúncios, planeja aumentar gradativamente sua oferta de espaços publicitários ao longo de 2025. A Amazon já possui uma base sólida de assinantes globais, estimada em mais de 200 milhões de usuários, e espera conquistar ainda mais anunciantes ao longo dos próximos anos. A empresa também planeja introduzir formatos de publicidade interativa, permitindo que os espectadores comprem produtos diretamente por meio de seus dispositivos, sem precisar sair da plataforma.

Crescimento do mercado de publicidade digital

A receita de publicidade digital da Amazon tem crescido rapidamente nos últimos anos. Somente no segundo trimestre de 2024, a empresa registrou um aumento de 20% em sua receita publicitária, atingindo US$ 12,8 bilhões (R$ 69,63 bilhões). A empresa tem aproveitado sua plataforma de e-commerce para integrar anúncios de forma eficiente, convertendo visualizações em vendas de produtos, o que a diferencia de seus concorrentes no setor de streaming.

Além de aumentar os anúncios no Prime Video, a Amazon também tem investido em conteúdo original e na aquisição de direitos de transmissão de eventos esportivos ao vivo, como a National Football League (NFL). Essa estratégia é vista como um esforço para atrair mais assinantes e ampliar o tempo de exibição na plataforma. Recentemente, a empresa anunciou que incluirá cobertura ao vivo das eleições nos Estados Unidos em 2025, além de continuar investindo em eventos de entretenimento, como shows e lançamentos de filmes.

Impacto da nova estratégia no mercado

Com o aumento da competição no setor de streaming, as empresas têm buscado maneiras de se diferenciar e gerar novas receitas. Para a Amazon, o streaming com anúncios representa uma oportunidade de aproveitar sua expertise em publicidade digital e expandir suas operações em um setor que está em constante crescimento. A empresa já demonstrou sua capacidade de criar um modelo de negócios sustentável ao integrar publicidade em suas operações, e o aumento dos anúncios no Prime Video é uma extensão natural dessa estratégia.

A introdução de anúncios interativos, que permitem que os espectadores realizem compras diretamente pela plataforma, é vista como um diferencial importante para a Amazon. Ao integrar sua plataforma de e-commerce ao serviço de streaming, a empresa oferece uma experiência completa para os anunciantes, criando uma ponte direta entre publicidade e consumo.