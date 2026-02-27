Em baixa, Ibovespa 'briga' para manter os 190 mil pontos; dólar cai

Após fechar em baixa por duas sessões seguidas, o Ibovespa não encontra fôlego para avançar nos negócios desta sexta-feira, 27. O índice "briga" para se manter nos 190 mil pontos, com impulso de empresas de peso da carteira, como Petrobras e Vale, que operam com ganhos moderados. Bancos, por outro lado, caem e pesam no desempenho do índice, com exceção do Bradesco (BBDC4), que anunciou hoje a criação de uma holding para administrar toda vertical de saúde do banco.

Por volta das 13h03 (horário de Brasília), o Ibovespa recuava 0,4%, aos 190.284 pontos.

O dólar começou o dia em alta moderada e chegou a valer R$ 5,17. A moeda americana renovou a mínima em dois anos por dias seguidos nesta semana, mas encontrou trégua nos negócios de ontem. Porém, no início da tarde, dólar comercial era negociado novamente de R$ 5,12. O índice DXY, que compara o desempenho do dólar a uma cesta de moedas de países, operava próximo da estabilidade, com tendência de baixa.

As bolsas dos Estados Unidos voltam a operar em baixa nesta sexta-feira. A inflação ao produtor americano veio acima do esperado no mês de janeiro, em 0,5%. O movimento dos índices continua sendo influenciado pelo desempenho das empresas do setor de tecnologia, mesmo após muitas dessas companhias reportarem números robustos. No acumulado do mês, fevereiro caminha para ser especialmente negativo para as ações do setor, com o Nasdaq registrando seu pior desempenho mensal desde março do ano passado. Reflexo da cautela com os efeitos do avanço da inteligência artificial nos negócios das empresas e na economia como um todo.

Os índices na Europa operam com tendências mistas, repercutindo dados e balanços da semana. As bolsas na Ásia também fecharam sem tendência definida.