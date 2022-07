Previsão para julho tem noites frias e tardes com sol; veja como ficará o tempo

O mês de julho chegou e, com ele, novos períodos de frio no inverno brasileiro estão previstos em todo o país. Mas a ampla variação de temperatura ao longo do dia seguirá frequente, segundo as previsões para os próximos dias.

Em São Paulo e parte da região Sudeste, a tendência para este fim de semana reflete o que deve se repetir ao longo do mês: nevoeiro e temperaturas mais baixas nas noites e madrugadas, e dias mais quentes à medida em que o sol aparece. O ar também deve ficar seco.

#TemperaturasMínimas: Confira as menores temperaturas registradas até às 7h de hoje (01) nas Estações do INMET: 🥶 Itatiaia - Pico das Agulhas Negras (RJ): -7,5°C

🥶 General Carneiro (PR): -1,8°C

🥶 Major Vieira (SC): -0,3°C

🥶 Serafina Corrêa (RS): 1,7°C

🥶 Caldas (MG): 2,1°C — INMET (@inmet_) July 1, 2022

Apesar de madrugadas frias, a previsão para os primeiros dias de julho não chega a se equiparar à frente fria registrada em várias regiões do Brasil em maio, quando houve temperaturas em baixa recorde.

Previsão para julho: tempo seco, frio à noite e temperatura alta à tarde

O mês começou nesta sexta-feira, 1º de julho, já com uma massa de ar seco que gera cenário de baixa umidade, além de ajudar a subir as temperaturas durante o dia.

VEJA TAMBÉM: Frente fria histórica e ciclone: neve em maio e temperatura abaixo de zero

Nas regiões Sul e Sudeste, a manhã de sexta-feira teve registro de nevoeiros e névoas em uma série de pontos do Brasil, de acordo com o portal Climatempo. Alguns aeroportos tiveram visibilidade reduzida no começo da manhã, por volta das 5 horas.

Os aeroportos mais afetados foram no estado de São Paulo e no Rio Grande do Sul, incluindo os aeroportos de Congonhas e Guarulhos. Mas, mesmo na região norte, o voo de aeronaves em aeroportos de Acre (em Cruzeiro do Sul) e Amazonas (em Tabatinga) também foram prejudicados pela névoa.

VEJA TAMBÉM: ICMS sobre gasolina: começa a valer decisão do ministro Mendonça que pode gerar 'caos tributário'

Com o avanço da manhã, no entanto, as temperaturas subiram e dissiparam o nevoeiro.

Frio no Sul, chuvas no Nordeste

Embora o fim de semana ainda não deva trazer dias de frio em boa parte do Brasil, no Sul, uma virada de tempo está prevista a partir de sábado, 2. Após tempo firme nos últimos dias, sobretudo o Rio Grande do Sul deve ter um fim de semana mais frio, assim como partes de Santa Catarina.

VEJA TAMBÉM: Após golpe bilionário, "Rainha Cripto" entra para lista dos dez criminosos mais procurados pelo FBI

Há condições para geada ao amanhecer na serra gaúcha e catarinense e nos planaltos da região, mas a massa de ar seco deve impedir que a frente fria chegue a outras áreas do Brasil.

Enquanto isso, o tempo seco gera alerta. A baixa umidade deve ser pior sobretudo em áreas do Centro-Oeste, segundo as previsões.

Já na região Nordeste, apesar do tempo seco, ainda há chuva acumulada nos pontos do litoral.

Após vários alagamentos nos últimos dias - incluindo as fortes chuvas ao longo do mês de junho, que deixaram muitas famílias desabrigadas em Recife (PE) -, novas chuvas estão previstas ao longo do dia nesta sexta-feira e em todo o fim de semana.