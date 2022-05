Frente fria histórica e ciclone: neve em maio e temperatura abaixo de zero

Neve na região Sul e mínimas de 7 graus Celsius em São Paulo na semana que vem: a previsão da meteorologia para os próximos dias aponta uma frente fria histórica. De acordo com o Climatempo, uma massa polar intensa, aliada a um ciclone extratropical, devem jogar os termômetros para abaixo de zero na região central de Santa Catarina e em cidades da Serra Gaúcha especialmente entre a próxima terça, dia 17, e quarta, dia 18. O frio, no entanto, deve continuar durante todo o mês de maio.

Neste final de semana, alguns fenômenos devem acentuar a queda de temperatura. Um ciclone deverá ficar estacionado vários dias no oceano, aumentando a umidade no continente -- ao mesmo tempo, uma grande massa de ar polar avança pelo país. A combinação dessas ocorrências ajuda a explicar a intensidade da onda de frio que deve atingir o país nos próximos dias. Nas mídias sociais, o evento vem sendo chamado de "erupção polar histórica", embora não haja tal descrição na meteorologia, segundo o Climatempo.

De qualquer forma, o fenômeno meteorológica trará surpresas. O país deverá ser palco da chamada "chuva congelante", um evento raro no Brasil, que acontece quando as gotas de água congelam antes de tocar a superfície do solo.