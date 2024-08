Mariah Carey perde mãe e irmã no mesmo dia

A cantora Mariah Carey enfrentou uma tragédia pessoal devastadora no último fim de semana, ao perder sua mãe, Patricia, e sua irmã, Alison, no mesmo dia. Em um comunicado divulgado nesta segunda-feira, 26, Carey expressou sua profunda dor pela perda, solicitando privacidade durante este momento difícil. A artista, conhecida por seu talento e sucesso global, não revelou detalhes sobre as causas das mortes. As informações são da BBC.

Patricia Carey, de 87 anos, foi uma ex-cantora de ópera e treinadora vocal de ascendência irlandesa-americana. A relação entre Mariah e sua mãe foi complexa, como descrito no livro de memórias da cantora, The Meaning of Mariah Carey ('O significado de Mariah Carey’, em tradução livre), lançado em 2020. No livro, Mariah detalhou os desafios e a dor que marcaram seu relacionamento com Patricia, incluindo sentimentos de competição e ciúmes profissionais que surgiram desde a infância da artista.

Apesar das dificuldades, Mariah sempre reconheceu o papel de sua mãe em sua formação musical e o impacto que Patricia teve em sua carreira. Em seu livro, Mariah expressou seu amor pela mãe, escrevendo que, apesar de tudo, acreditava que sua ela fez o melhor que pôde. Esse sentimento de amor e compreensão mútua, mesmo em meio a uma relação conturbada, revela a profundidade dos laços familiares, apesar das adversidades.

Distanciamento da irmã

A morte de Alison Carey, de 63 anos, também representou um capítulo doloroso na vida da cantora. Alison, que estava em cuidados paliativos antes de falecer, teve uma relação igualmente complicada com Mariah. No livro, Mariah compartilhou que havia se distanciado tanto de Alison quanto de seu irmão Morgan, descrevendo a decisão como uma forma de proteção emocional e física. Em 2021, Alison processou Mariah por US$ 1,2 milhão (R$ 6,6 milhões), alegando ter sofrido intenso sofrimento emocional após a publicação das memórias da cantora.

A família Carey já havia enfrentado a perda do patriarca, Alfred Carey, que faleceu em 2002 devido a um câncer, aos 72 anos. Alfred foi uma figura importante na vida de Mariah, mas a relação com ele também foi marcada por desafios, conforme revelado em entrevistas e no livro de memórias da cantora.

Mariah Carey é amplamente reconhecida como uma das cantoras mais bem-sucedidas do mundo. Seu single natalino "All I Want For Christmas Is You" é a canção de Natal mais vendida por uma artista feminina em todos os tempos, consolidando seu legado na música pop. Além disso, Carey detém o recorde de maior número de singles no topo da Billboard Hot 100 por uma artista solo, com 19 canções, e já vendeu mais de 220 milhões de discos em todo o mundo. Ela também atuou como jurada no popular programa de competição American Idol.