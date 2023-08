Preta Gil recuperada? Cantora tem cirurgia bem-sucedida e diz que está livre do câncer

Depois de lutar contra o câncer por longos oito meses, a cantora Preta Gil, de 49 anos, está finalmente livre da doença. Preta passou por uma cirurgia de 14h de duração para retirada do tumor, localizado no intestino, e realizou uma histerectomia total abdominal (retirada do útero) na última quarta-feira, 16. Hoje, seis dias depois da cirurgia, a cantora publicou um vídeo no Instagram afirmando que seu "corpo está livre de células cancerígenas".

“A cirurgia foi muito bem-sucedida. Complexa, grande, mas bem-sucedida", disse ela no vídeo. "Somente ontem nós tivemos o resultado dela, porque o material foi para análise patológica. E chegou o resultado que sim, meu corpo está livre de células ‘cancerígenas'”, complementou.

Câncer de intestino em remissão

Preta recebeu o diagnóstico de câncer em 10 de janeiro deste ano, seis dias depois de uma internação repentina. Em entrevista ao Fantástico, realizada em março, a cantora relatou que teve os primeiros sintomas durante uma turnê internacional para celebrar os 80 anos do pai, Gilberto Gil.

De lá para cá, Preta esteve em tratamento inventivo para cura da doença. Antes da cirurgia, ela passou por algumas sessões de quimioterapia e radioterapia, quando desenvolveu um quadro grave de sepse (uma disfunção de órgãos em resposta desregulada à infecções), mas conseguiu se recuperar rápido.

Apesar da total remoção do tumor, no vídeo divulgado no Instagram, a cantora destacou que o processo de cura ainda será longo e deve ser acompanhado com cuidado. "A cura, o processo, ainda envolve reabilitação que eu tenho que fazer para o funcionamento do meu esfíncter, por exemplo. Vou continuar me cuidando, cuidando de hábitos saudáveis para que essa doença não volte. Estou muito feliz”, disse ela.

Pela cirurgia, a cantora precisará usar uma a bolsa de colostomia provisória por três meses.

Vivendo no limite

Durante os últimos meses, Preta sofreu uma série de complicações em decorrência da doença. Para além da saúde física, durante o tratamento, a cantora também descobriu que foi traída pelo agora ex-marido, Rodrigo Godoy, de 34 anos.

O casal se separou em abril, depois de ficarem juntos por por oito anos.