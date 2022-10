Prêmio Multishow acontece nesta terça, 18; veja horário, indicados e como assistir

A 29ª edição do Prêmio Multishow acontece nesta terça-feira, 18 de outubro, no Rio de Janeiro. O evento, com o tema "Mais perto do que nunca", será transmitido pelo canal Multishow a partir das 21h e apresentado por Marcos Mion, Linn da Quebrada e Gloria Groove.

Ao todo são 13 categorias: "Artista do Ano, Revelação do Ano, Álbum do Ano, Voz do Ano, Grupo do Ano, Show do Ano, Música do Ano, Dupla do Ano, Clipe TVZ do Ano, e Hit do Ano".

Anitta, Gloria Groove, Gusttavo Lima, Jão, João Gomes, L7nnon, Ludmilla e Luísa Sonza disputam a categoria principal, "Artista do Ano".

Quer receber os fatos mais relevantes do Brasil e do mundo direto no seu e-mail toda manhã? Clique aqui e cadastre-se na newsletter gratuita EXAME Desperta.

Que horas começa o Prêmio Multishow?

Nesta quinta-feira, 18, o Prêmio Multishow terá início 21h15 com shows de Ana Castela, Jovem Dionísio, Priscilla Alcântara e Thiago Pantaleão.

Antes disso, fãs podem acompanhar a influenciadora Blogueirinha e a apresentadora Nicole Bahls no tapete vermelho da premiação pelo canal Humor Multishow, no YouTube, a partir das 20h45.

Onde assistir ao Prêmio Multishow?

O Prêmio Multishow será transmitido ao vivo no canal Multishow e pelo Globoplay.

Indicados ao Prêmio Multishow

Artista do Ano

Anitta

Gloria Groove

Gusttavo Lima

Jão

João Gomes

L7nnon

Ludmilla

Luísa Sonza

Revelação do Ano

Ana Castela

Bala Desejo

Jovem Dionísio

Mari Fernandez

Nattanzinho

Rachel Reis

Tasha & Tracie

Urias

Álbum do Ano

‘Lady Leste’, da Gloria Groove

‘LUME’, do Felipe Ret

‘Numanice #2’, da Ludmilla

‘Pirata’, do Jão

‘Pra Gente Acordar’, do grupo Gilsons

‘QVVJFA?’, do Baco Exu do Blues

‘Sobre Viver’, do Criolo

‘Versions of Me’, da Anitta

Voz do Ano

Anitta

Gloria Groove

Iza

Jão

Liniker

Ludmilla

Luísa Sonza

Marisa Monte

Grupo do Ano

Jovem Dionisio

Afrocidade

Bala Desejo

Black Pantera

Gilsons

Grupo Menos é Mais

Lagum

Raça Negra

Show do Ano

Alexandre Pires e Seu Jorge

Caetano Veloso

Djonga

Emicida

Jão

Ludmilla

Marisa Monte

Thiaguinho

Música do Ano

‘Acorda Pedrinho’, do Jovem Dionísio

‘Desenrola Bate Joga de Ladin’ (Part. DJ Biel do Furduncinho), de L7nnon

Os Hawaianos e DJ Bel da CDD

‘Envolver’, da Anitta

‘Fé’, da Iza

‘Maldivas’, da Ludmilla

‘Malvadão 3’, de Xamã, Gustah e Neo Beats

‘VAMPiro’, de Matuê, WIU e Teto

‘Vermelho’ da Gloria Groove

Dupla do Ano

ANAVITÓRIA

Diego e Victor Hugo

Henrique e Juliano

Jorge e Mateus

Maiara e Maraisa

Matheus & Kauan

Tasha & Tracie

YOÙN

Clipe TVZ do Ano

‘A Queda’, da Gloria Groove

‘Vermelho’, da Gloria Groove

‘Acorda Pedrinho’, do Jovem Dionísio

‘Boys don’t cry, da Anitta

‘Envolver’, da Anitta

‘Cachorrinhas’, da Luisa Sonza

‘Fé’, da Iza

‘Idiota’ do Jão

Hit do Ano

‘Acorda Pedrinho’

‘Dançarina’

‘Desenrola Bate Joga de Ladin’

‘Envolver’

‘Idiota’

‘Maldivas’

‘Malvadão 3’

‘Vermelho’

LEIA TAMBÉM: