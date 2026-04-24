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Pré-venda de ingressos para 'Mortal Kombat 2' começa hoje

Sequência dirigida por Simon McQuoid traz Karl Urban como Johnny Cage e estreia exclusivamente em salas IMAX

Mortal Kombat 2: sequência chega aos cinemas em 7 de maio com estreia exclusiva em salas IMAX (Divulgação)

Mortal Kombat 2: sequência chega aos cinemas em 7 de maio com estreia exclusiva em salas IMAX (Divulgação)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 24 de abril de 2026 às 07h39.

A pré-venda de ingressos para Mortal Kombat 2 começa nesta sexta-feira, 24,nas principais redes de cinema do país. O longa, produzido pela New Line Cinema em parceria com a Atomic Monster, Broken Road e Fireside Films, chega às telonas em 7 de maio de 2026, com distribuição exclusiva em salas IMAX em todo o mundo.

A sequência do filme de 2021 é dirigida novamente por Simon McQuoid e tem roteiro de Jeremy Slater, baseado no videogame criado por Ed Boon e John Tobias. A trama coloca heróis e vilões do Plano Terreno em confronto com Shao Kahn, governante da Exoterra, interpretado por Martyn Ford, cujo domínio ameaça o equilíbrio entre os reinos.

Johnny Cage entra em cena

Karl Urban é a principal novidade do elenco, no papel de Johnny Cage. O ator se junta a nomes já presentes no primeiro filme: Jessica McNamee, Josh Lawson, Ludi Lin, Mehcad Brooks, Lewis Tan e Tati Gabrielle. Completam o elenco Adeline Rudolph, Damon Herriman e Chin Han. Tadanobu Asano retorna como Lorde Raiden, Joe Taslim como Sub-Zero e Hiroyuki Sanada como Hanzo Hasashi e Scorpion.

A produção é assinada por Todd Garner, E. Bennett Walsh, James Wan, Toby Emmerich e McQuoid. A produção executiva fica com Michael Clear, Judson Scott, Jeremy Slater, Ed Boon e Lawrence Kasanoff.

Nos bastidores, a fotografia é de Stephen F. Windon, o design de produção de Yohei Taneda e a edição de Stuart Levy. A figurinista Cappi Ireland assina o guarda-roupa, e Benjamin Wallfisch — responsável pela trilha do primeiro filme — retorna para compor a música original da sequência.

 

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