Cary-Hiroyuki Tagawa, ator de Mortal Kombat e Pearl Harbor, morre aos 73 anos

Cary-Hiroyuki Tagawa, conhecido por seus papéis memoráveis em filmes como Mortal Kombat, Pearl Harbor, Planeta dos Macacos e Sempre o Seu Lado, faleceu na quinta-feira, 4, aos 73 anos. A causa da morte foi um derrame, segundo comunicado divulgado pela sua família nas redes sociais na madrugada desta sexta-feira, 5.

A nota, divulgada pela família, revelou que o ator morreu "de forma pacífica, cercado pelos entes queridos, e que já vinha lidando com as sequelas de um derrame anterior". A família também expressou gratidão aos fãs, pedindo respeito à sua privacidade durante o período de luto.