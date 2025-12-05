Pop

Cary-Hiroyuki Tagawa, ator de Mortal Kombat e Pearl Harbor, morre aos 73 anos

Ator japonês faleceu após complicações de um derrame, deixando um legado de grandes papéis em filmes icônicos

Cary-Hiroyuki Tagawa: ator morreu na quinta-feira, 4 (VALERIE MACON / Equipe/Getty Images)

Da Redação
Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 06h19.

Cary-Hiroyuki Tagawa, conhecido por seus papéis memoráveis em filmes como Mortal Kombat, Pearl Harbor, Planeta dos Macacos e Sempre o Seu Lado, faleceu na quinta-feira, 4, aos 73 anos. A causa da morte foi um derrame, segundo comunicado divulgado pela sua família nas redes sociais na madrugada desta sexta-feira, 5.

A nota, divulgada pela família, revelou que o ator morreu "de forma pacífica, cercado pelos entes queridos, e que já vinha lidando com as sequelas de um derrame anterior". A família também expressou gratidão aos fãs, pedindo respeito à sua privacidade durante o período de luto.

