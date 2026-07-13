Xbox amplia catálogo do Game Pass com Gears of War e novos títulos em julho

O Xbox Game Pass começa mais uma semana com novidades para os assinantes. A principal atração é Gears of War: Reloaded, versão remasterizada do primeiro capítulo da franquia, que chega acompanhada de outros títulos para ampliar o catálogo do serviço e movimentar o mês de julho.

Segundo o Tecmundo, a atualização reforça a estratégia da Microsoft de manter o Game Pass com lançamentos frequentes em diferentes gêneros, oferecendo opções para jogadores de console, PC e nuvem.

Gears of War: Reloaded é o grande destaque

O retorno de Marcus Fenix acontece em uma versão reconstruída na Unreal Engine, com gráficos atualizados, melhorias de desempenho e suporte aos recursos dos consoles e PCs atuais. A remasterização reúne todo o conteúdo lançado após a estreia do jogo original, incluindo o ato bônus da campanha, mapas multiplayer, personagens extras e itens cosméticos.

A chegada do clássico também serve como preparação para Gears of War: E-Day, novo capítulo da série previsto para outubro de 2026.

Outros jogos já disponíveis

Além de Gears of War: Reloaded, o Game Pass recebeu Winds of Arcana: Ruination, um metroidvania em 2.5D focado em exploração, combates com magia e progressão por habilidades. O jogador acompanha Aryn em uma jornada por um mundo devastado, repleto de mistérios e civilizações antigas.

Outra novidade é Tamashika, shooter arcade que aposta em partidas rápidas, reflexos precisos e cenários em constante transformação. O jogo coloca o ritmo acelerado como elemento central da experiência.

Julho ainda reserva mais estreias

O calendário do Game Pass continua movimentado nos próximos dias. Entre os lançamentos programados estão Ascend to Zero, disponível já no lançamento para o serviço, além de PBA Pro Bowling 2026, Quarantine Zone: The Last Check, Mavrix, FixForce, Fogpiercer, The Planet Crafter e Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2.