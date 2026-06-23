Copa do Mundo: França x Iraque é o primeiro jogo interrompido por condições climáticas extremas

A Copa do Mundo de 2026 registrou na segunda-feira, 22, seu primeiro jogo suspenso por condições climáticas extremas.
A partida entre França e Iraque, pelo Grupo I, foi interrompida no intervalo no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, após a aproximação de raios na região. A suspensão durou cerca de 1h30 e a França terminou vencendo por 3 a 0.
O protocolo ativado segue as diretrizes da Fifa para climas severos, que adotou como padrão o sistema norte-americano de alertas meteorológicos, já utilizado na Copa do Mundo de Clubes de 2025, também sediada nos Estados Unidos.
A interrupção não é determinada pela chuva em si, mas pela proximidade de descargas elétricas: quando raios são detectados a menos de 13 quilômetros do estádio, a partida é suspensa imediatamente e os procedimentos de evacuação das arquibancadas são iniciados.
O sistema prevê três níveis de alerta. No primeiro, com tempestades a até 26 quilômetros, o monitoramento é reforçado.
No segundo, a menos de 13 quilômetros, a partida é interrompida.
No terceiro, a menos de oito quilômetros, o gramado e as áreas no nível do campo também precisam ser desocupados. Os torcedores são orientados a deixar as arquibancadas e buscar abrigo nos corredores internos do estádio em restaurantes ou lojinhas, sem precisar sair do local.
Segundo o artigo 35 do regulamento da competição, paralisações devem ocorrer a qualquer sinal de clima extremo, e a decisão fica nas mãos da arbitragem, seguindo os protocolos do comitê médico da entidade. A Fifa não estabelece prazo mínimo para o retorno das partidas.
Calor extremo também no radar
Os desafios desta edição da Copa do Mundo não limitam às tempestades e são agravadas pelas mudanças climáticas. O mundial também segue um outro protocolo para calor extremo, mas até agora, nenhum jogo foi suspenso por essa razão.
A Fifa adotou pausas obrigatórias de hidratação de três minutos por tempo em todas as partidas, independentemente das condições climáticas. Mas quando o índice WBGT — que combina temperatura, umidade e radiação solar — atinge ou supera 32°C, o protocolo médico exige paradas adicionais.
Uma análise do jornal britânico The Guardian apontou que dois dos primeiros jogos da Copa foram disputados em condições de calor extremo, em níveis que justificariam adiamento ou cancelamento.
As partidas mais críticas foram Arábia Saudita x Uruguai, em Miami, e Suécia x Tunísia, em Monterrey, ambas à noite, mas com índice WBGT acima de 28°C.
Outros quatro jogos ocorreram em cidades com temperaturas igualmente elevadas, mas em estádios com ar-condicionado, o que amenizou as condições e riscos internos.
Na sexta-feira, 22, outro risco entrou em campo: os incêndios florestais. Um alerta do Centro de Previsão de Tempestades colocou ao menos quatro partidas sob ameaça por conta da fumaça e revelou uma lacuna crítica: a Fifa não dispõe de nenhum protocolo específico para qualidade do ar.
A combinação de raios e calor extremo coloca em cheque uma realidade que vai além da logística esportiva e exige adaptação. A Copa do Mundo de 2026 está sendo disputada em plena temporada de verão norte-americano, em um contexto de crise climática e ao mesmo tempo, se projeta como a mais poluente da história.
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amarelo‑canário com detalhes em verde‑menta e teal; a estampa traz formas sutis representando a energia do país
(Uniforme 1 do Brasil, produzido pela Nike)
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troca a tradição pelo azul royal, com detalhes em preto e grafismos em diferentes tons de azul no corpo da camisa. O modelo, assinado pela Jordan Brand, ainda traz acentos em amarelo e painéis laterais em verde-água.
(Uniforme 2 do Brasil, produzido pela Nike)
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Azul “Game Royal” com detalhes metálicos em cobre e gola modernizada
(Uniforme 1 da França, produzido pela Nike)
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(Uniforme 1 da Inglaterra, produzido pela Nike)
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uniforme laranja vibrante de design minimalista, colocando a cor icônica em evidência
(Uniforme 1 da Holanda, produzido pela Nike)
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jersey branca com ondas em azul e vermelho, formando listras onduladas que simbolizam movimento e dinamismo
(Uniforme 1 dos Estados Unidos, produzido pela Nike)
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mantém os característicos quadriculados vermelhos e brancos, em disposição vertical, reforçando a tradição
(Uniforme 1 da Croácia, produzido pela Nike)
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camisa vermelha intensa, enquanto o modelo alternativo em roxo (“Space Purple”) explora cores não usuais; a combinação reflete modernidade
(Uniforme 1 da Coreia do Sul, produzido pela Nike)
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amarelo‑ouro com gola e faixas laterais verdes; o conceito “Mission to Wreck” combina nostalgia e inovação
(Uniforme 1 da Austrália, produzido pela Nike)
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base vermelha com uma cruz azul‑marinho contornada em branco, preenchida por um intrincado padrão nórdico; homenagem ao uniforme de 1997
(Uniforme 1 da Noruega, produzido pela Nike)
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azul‑celeste clássico com toques modernos; a camisa reserva em azul‑marinho com estampas elétricas remete ao efeito “Pantera Negra”
(Uniforme 1 do Uruguai, produzido pela Nike)
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camisa vermelha sóbria com padrão tonal de folhas de bordo; o swoosh branco contrasta com detalhes pretos
(Uniforme 1 do Canadá, produzido pela Nike)
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a camisa mantém as listras brancas e azul‑celeste, mas com efeito degradê nas faixas azuis, homenageando os títulos de 1978, 1986 e 2022. Detalhes em azul‑marinho nos ombros e nos punhos completam o visual.
(Uniforme 1 da Argentina, produzido pela Adidas)
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camisa amarela viva com listras e detalhes em azul e vermelho, ornamentada por uma sutil estampa de borboletas que homenageia Gabriel García Márquez e a estética do realismo mágico
(Uniforme 1 da Colômbia, produzido pela Adidas)
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o uniforme traz base branca com padrão de diamantes e chevrons em preto e vermelho, inspirando‑se nas camisas de 1990 e 2014
(Uniforme 1 da Alemanha, produzido pela Adidas)
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vermelho profundo com finas listras amarelas verticais, evocando uniformes clássicos e adicionando sobriedade ao conjunto
(Uniforme 1 da Espanha, produzido pela Adidas)
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amisa azul‑claro com linhas horizontais em azul‑acinzentado que evocam o horizonte e o nascer do sol; o sol vermelho aparece discretamente na nuca
(Uniforme 1 do Japão, produzido pela Adidas)
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a camisa tem base vermelha e traz um gráfico espalhado inspirado nas paisagens do país; gola azul‑marinho e o lema “Pura Vida” nas costas complementam o desenho
(Uniforme 1 da Costa Rica, produzido pela Adidas)
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o manto verde ganha grafismos que combinam herança asteca e um olhar para o futuro, com a inscrição “Somos México” na parte interna da gola
(Uniforme 1 do México, produzido pela Adidas)
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camisa vinho com linhas serrilhadas que remetem ao desenho da bandeira nacional
(Uniforme 1 do Catar, produzido pela Adidas)
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o verde tradicional aparece com desenhos geométricos em roxo‑escuro que lembram arabescos e referências ao falcão e à palmeira do escudo nacional
(Uniforme 1 da Arábia Saudita, produzido pela Adidas)
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azul‑marinho com padrão de saltaire (cruz de Santo André) em tom mais escuro; detalhes amarelos modernizam o look
(Uniforme 1 da Escócia, produzido pela Adidas)
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amisa vermelha ganha camadas onduladas inspiradas nas ondas do Atlântico; o verde surge nos punhos e na gola, e há referência aos navegadores portugueses
(Uniforme 1 de Portugal, produzido pela Puma)
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vermelho helvético com padrão cinético inspirado no passaporte suíço; linhas brancas atravessam o peito, simbolizando precisão
(Uniforme 1 da Suíça, produzido pela Puma)
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Tronco vermelho com mangas e ombros pretos; detalhes brancos no logo e discretos toques vermelhos criam visual limpo
(Uniforme 1 da Áustria, produzido pela Puma)
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Azul‑vivo com grafismos que aludem a geleiras e erupções vulcânicas; transmite uma identidade elementar e marcante
(Uniforme 1 da Islândia, produzido pela Puma)
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Vermelho intenso remete aos heróis de 1996, com detalhes prateados que dão modernidade ao uniforme
(Uniforme 1 de República Tcheca, produzido pela Puma)
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branca com gráficos inspirados no tecido Kente e nos símbolos Adinkra, exibindo orgulho cultural; detalhes em dourado iluminam o conjunto
(Uniforme 1 de Senegal, produzido pela Puma)
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Camisa vermelha com padrão de diamantes inspirado em símbolos egípcios como a Esfinge e as pirâmides, com colarinho e punhos brancos
(Uniforme 1 do Egito, produzido pela Puma)
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Branca com gráficos inspirados no tecido Kente e nos símbolos Adinkra, exibindo orgulho cultural; detalhes em dourado iluminam o conjunto
(Uniforme 1 de Gana, produzido pela Puma)
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vermelho predominante com motivos culturais nas golas e punhos e painéis laterais verdes; desenhos inspirados na arte marroquina aparecem de forma sutil
(Uniforme 1 de Marrocos, produzido pela Puma)