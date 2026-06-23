Copa do Mundo: França x Iraque é o primeiro jogo interrompido por condições climáticas extremas

A Copa do Mundo de 2026 registrou na segunda-feira, 22, seu primeiro jogo suspenso por condições climáticas extremas.

A partida entre França e Iraque, pelo Grupo I, foi interrompida no intervalo no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, após a aproximação de raios na região. A suspensão durou cerca de 1h30 e a França terminou vencendo por 3 a 0.

O protocolo ativado segue as diretrizes da Fifa para climas severos, que adotou como padrão o sistema norte-americano de alertas meteorológicos, já utilizado na Copa do Mundo de Clubes de 2025, também sediada nos Estados Unidos.

A interrupção não é determinada pela chuva em si, mas pela proximidade de descargas elétricas: quando raios são detectados a menos de 13 quilômetros do estádio, a partida é suspensa imediatamente e os procedimentos de evacuação das arquibancadas são iniciados.

O sistema prevê três níveis de alerta. No primeiro, com tempestades a até 26 quilômetros, o monitoramento é reforçado.

No segundo, a menos de 13 quilômetros, a partida é interrompida.

No terceiro, a menos de oito quilômetros, o gramado e as áreas no nível do campo também precisam ser desocupados. Os torcedores são orientados a deixar as arquibancadas e buscar abrigo nos corredores internos do estádio em restaurantes ou lojinhas, sem precisar sair do local.

Segundo o artigo 35 do regulamento da competição, paralisações devem ocorrer a qualquer sinal de clima extremo, e a decisão fica nas mãos da arbitragem, seguindo os protocolos do comitê médico da entidade. A Fifa não estabelece prazo mínimo para o retorno das partidas.

Calor extremo também no radar

Os desafios desta edição da Copa do Mundo não limitam às tempestades e são agravadas pelas mudanças climáticas. O mundial também segue um outro protocolo para calor extremo, mas até agora, nenhum jogo foi suspenso por essa razão.

A Fifa adotou pausas obrigatórias de hidratação de três minutos por tempo em todas as partidas, independentemente das condições climáticas. Mas quando o índice WBGT — que combina temperatura, umidade e radiação solar — atinge ou supera 32°C, o protocolo médico exige paradas adicionais.

Uma análise do jornal britânico The Guardian apontou que dois dos primeiros jogos da Copa foram disputados em condições de calor extremo, em níveis que justificariam adiamento ou cancelamento.

As partidas mais críticas foram Arábia Saudita x Uruguai, em Miami, e Suécia x Tunísia, em Monterrey, ambas à noite, mas com índice WBGT acima de 28°C.

Outros quatro jogos ocorreram em cidades com temperaturas igualmente elevadas, mas em estádios com ar-condicionado, o que amenizou as condições e riscos internos.

Na sexta-feira, 22, outro risco entrou em campo: os incêndios florestais. Um alerta do Centro de Previsão de Tempestades colocou ao menos quatro partidas sob ameaça por conta da fumaça e revelou uma lacuna crítica: a Fifa não dispõe de nenhum protocolo específico para qualidade do ar.

A combinação de raios e calor extremo coloca em cheque uma realidade que vai além da logística esportiva e exige adaptação. A Copa do Mundo de 2026 está sendo disputada em plena temporada de verão norte-americano, em um contexto de crise climática e ao mesmo tempo, se projeta como a mais poluente da história.