Por que o Valentine’s Day não é celebrado no Brasil hoje?

Comemorado nesta sexta-feira, 14 de fevereiro, o Dia de São Valentim (Valentine’s Day) é uma celebração dedicada ao amor, quando casais trocam cartões, flores, chocolates e outros presentes como expressão de carinho mútuo.

Qual é a origem do Valentine’s Day?

A origem da data remonta ao santo que dá nome à festividade: São Valentim, que teria vivido no século III na Roma Antiga. Diversas lendas cercam sua história, sendo a mais conhecida a de que ele foi um sacerdote romano que desafiou o imperador Claudio II ao realizar casamentos clandestinos. O imperador, após várias derrotas militares, acreditava que soldados solteiros eram melhores guerreiros e, por isso, proibiu os casamentos. Mesmo com a proibição, São Valentim continuou realizando casamentos entre jovens apaixonados. Ao ser preso, ele teria se tornado amigo da filha do carcereiro, chamada Júlia, e curado sua cegueira. Antes de ser decapitado no dia 14 de fevereiro, teria deixado um bilhete para a jovem, assinado como "De seu Valentim", sendo considerado o primeiro cartão de Dia dos Namorados.

Outros estudiosos acreditam que a tradição dos cartões só surgiu na Idade Média, em 1370, quando o escritor inglês Geoffrey Chaucer, em seu poema O Parlamento das Aves, associou o acasalamento das aves à data de 14 de fevereiro, sugerindo que os pássaros escolhiam seus parceiros nesse dia.

Além disso, alguns acreditam na existência de dois São Valentins: um em Roma e outro em Terni, ambos perseguidos por suas ações em prol dos casamentos secretos. A versão mais conhecida refere-se ao Valentim de Roma, e acredita-se que seus ossos e crânio, encontrados durante escavações em uma catacumba, estão em exposição na Basílica de Santa Maria in Cosmedin.

Há também quem afirme que a celebração do Valentine’s Day tem origens ainda mais antigas, ligadas à festa romana pagã da Lupercalia, celebrada em meados de fevereiro, com foco na fertilidade e saúde. A Lupercalia honrava a loba Lupa, que, segundo a lenda, amamentou os irmãos Rômulo e Remo, fundadores de Roma. A festividade envolvia rituais como o sacrifício de animais, e a pele de uma cabra era transformada em chicotes utilizados no ritual de purificação, especialmente para mulheres.

No século V, o Papa Gelásio extinguiu a Lupercalia e decretou que o dia 14 de fevereiro seria dedicado a São Valentim, transformando-o em uma celebração do amor e do martírio do sacerdote.

Em quais países o Valentine’s Day é comemorado hoje?

Estados Unidos

França

Japão

Coreia do Sul

Filipinas

Argentina

África do Sul

Dinamarca

Por que a data não é celebrada no Brasil?

No Brasil, a celebração do amor acontece no dia 12 de junho, o "Dia dos Namorados". A escolha por uma data diferente da mundialmente conhecida tem uma estratégia mercadológica por trás.

Em 1948, o publicitário João Doria (pai do ex-governador de São Paulo) foi contratado pela loja de departamentos Clipper para impulsionar as vendas em junho, um mês tradicionalmente considerado fraco para o varejo. Ele então criou a data, posicionando-a às vésperas do Dia de Santo Antônio — conhecido como o santo casamenteiro — e próximo à festividade de São João. Com o tempo, o Dia dos Namorados conquistou os corações dos brasileiros e se consolidou como um grande sucesso comercial.