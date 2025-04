Dia 23 de abril é feriado? Saiba quais estados e cidades tem folga no Dia de São Jorge

O Dia de São Jorge, comemorado em 23 de abril, é um feriado estadual no Rio de Janeiro. Essa data é celebrada em homenagem ao santo guerreiro, que é o padroeiro da cidade do Rio de Janeiro e de todo o estado desde 2008, quando foi elevada a feriado estadual pela Lei 5.198.

O dia 23 de abril é uma lembrança a São Jorge pelo dia da sua morte: 23 de abril de 303 d.C. Em alguns países, o Dia de São Jorge ainda é celebrado em 6 de maio ou 23 de novembro, como na Palestina, Geórgia e Sérvia.

Vestidos de vermelho e branco, os devotos do santo chegam cedo, ainda na alvorada, e ficam no bairro de Quintino (Rio de Janeiro) ao longo de todo o dia. Espalhadas pelas ruas também estão instaladas dezenas de barraquinhas de comes e bebes.

Apesar de não ser o padroeiro do estado, tampouco da capital — por lá, o padroeiro oficial é São Sebastião —, São Jorge tem um apreço tão popular que se tornou um dia de celebração reconhecido pela governo fluminense.

Para os católicos, São Jorge é símbolo da força de Deus na luta em favor dos povos excluídos e marginalizados.

Quem foi São Jorge?

Popular em várias religiões, o santo é um dos poucos venerados tanto pela Igreja Católica quanto pela Ortodoxa. Também é reconhecido no Candomblé e na Umbanda.

Para os católicos, é representado por um homem com uma lança em cima de um cavalo branco. Foi um soldado que, segundo o Vaticano, morreu por ser cristão e é "padroeiro dos cavaleiros, soldados, escoteiros, esgrimistas e arqueiros". Costuma ser invocado "contra a peste, a lepra e as serpentes venenosas".

Além de ser um dos santos mais populares dos cristãos, São Jorge é personagem de diversas histórias medievais que perduraram no tempo e que incluem o famoso relato do combate a um dragão. Na umbanda e no candomblé, ele costuma ser associado a Oxóssi e a Ogum, orixás da caça e da guerra, respectivamente.

Não há registros que confirmem, de fato, a existência de São Jorge. Mas, na história mais popular, ele teria nascido por volta de 280 d. C. na Capadócia, antes de migrar para a Palestina. Foi integrante do exército do Império Romano e foi decapitado em 303 d. C. por se negar a matar e perseguir cristãos, em 23 de abril daquele ano.

A história de São Jorge foi se expandindo ao longo da idade medieval na Europa. Durante as cruzadas, o santo se tornou um trunfo para cavaleiros e soldados, tido como protetor dos cristãos contra os mouros.

São Jorge matou um dragão?

Depois de anos como protetor dos cristãos, em 1290, São Jorge foi um dos protagonistas do livro "Lenda Dourada", escrito por um escriba chamado Jacopo de Varazze. As páginas reuniam algumas das histórias contadas sobre o santo e outras, mais fictícias, sobre seus feitos extraordinários.

No capítulo dedicado a ele, conta-se a história de que a Capadócia, na Turquia, sofria com um dragão que destruía as casas turcas e contaminava os rios. O povo, com medo da fera, oferecia jovens virgens como sacrifício para acalmá-lo. Quando a filha do rei da cidade foi enviada para o dragão, São Jorge foi protegê-la montado em um cavalo. Diz a lenda que ele teria vencido o monstro, cortando-lhe a cabeça.

Veja abaixo as cidades que adotam o feriado:

Estado do Rio de Janeiro;

São Jorge de Ilhéus, na Bahia;

São Jorge d'Oeste, São Jorge do Ivaí e São Jorge do Patrocínio, todas no Paraná;

São Jorge, no Rio Grande do Sul.

Qual é a oração de São Jorge?

Segundo a Igreja Católica, a oração dedicada ao santo é:

Ó São Jorge, meu Santo Guerreiro, invencível na fé em Deus, que trazeis em vosso rosto a esperança e confiança, abre meus caminhos.

Eu andarei vestido e armado com vossas armas para que meus inimigos tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me enxerguem e nem em pensamentos possam me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrarão sem ao meu corpo chegar, cordas e correntes se arrebentarão sem o meu corpo amarrar.

Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estendei vosso escudo e vossas poderosas armas, defendendo-me com vossa força e grandeza.

Ajudai-me a superar todo desânimo e a alcançar a graça que vos peço (neste momento é citado o pedido).

Dai-me coragem e esperança, fortalecei minha fé e auxiliai-me nesta necessidade. São Jorge, rogai por nós. Amém.

"Megaferiado" no Rio de Janeiro

Em 2025, o Rio de Janeiro terá um feriado prolongado de seis dias, começando na Sexta-feira Santa (18 de abril) e terminando no Dia de São Jorge (23 de abril). Esse período inclui a Sexta-feira Santa, o final de semana, o Dia de Tiradentes (21 de abril), um dia facultativo no dia 22 e o próprio Dia de São Jorge.

São Jorge é um santo venerado em várias culturas e países, como Barcelo, Beirute e Etiópia, e também é sincretizado nas religiões afro-brasileiras, como a Umbanda, na forma do orixá Ogum.

Veja como fica a data para os próximos anos: