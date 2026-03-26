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Quantas horas uma galinha leva para produzir um ovo? Entenda o processo

Processo que resulta no ovo e no desenvolvimento do pintinho pode levar horas e até dias

Galinhas: processo de colocar ovo demora horas (chee gin tan/Getty Images)

Galinhas: processo de colocar ovo demora horas (chee gin tan/Getty Images)

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 26 de março de 2026 às 11h22.

Parte do dia a dia do brasileiro, o ovo é visto nos supermercados e nos pratos pelo país. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (Abpa), a produção de ovos cresce mais a cada ano e deve atingir mais de 66,5 bilhões de unidades produzidas neste ano, uma alta de 6,8% em relação a 2024.

Ainda segundo a Abpa, o consumo per capita deverá passar para 307 unidades em 2026.

Com a produção e o consumo crescendo tanto, muitas pessoas não sabem que o processo de uma galinha colocar um ovo leva, na verdade, mais que um dia.

Quantas horas uma galinha leva para produzir um ovo?

Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), a galinha desenvolve o ovo durante uma fase da postura. Após a postura, o ovo é colocado e então começa o desenvolvimento do pintinho.

Mas até o ovo sair da galinha, o processo começa muito antes. De acordo com a Embrapa, a fase da postura - de desenvolvimento do ovo dentro da ave - dura cerca de 26 horas.

Após colocar o ovo para fora, a galinha então entra na fase "após a postura", que pode durar 504 horas - ou seja, 21 dias.

Esse processo é a chocação do ovo, em que a galinha fica em cima do ovo para que pintinho se desenvolva ali dentro.

De acordo com um estudo sobre galinahs poedeiras da Embrapa, a galinha choca os ovos quando "tem boas habilidades maternas", acesso a água e alimentação, um bom local e boas condições, como a temperatura para chocar os ovos - que deve ser ao redor dos 37ºC. Já a umidade relativa do ar tem que estar em 55%, além de ter uma ventilação adequada.

Durante os 21 dias com essas condições, ocorre o desenvolvimento embrionário no ovo - o que gera o pintinho.

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