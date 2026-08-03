Petróleo despenca quase 6% após Trump suspender ataque ao Irã

Os preços do petróleo operam em forte queda nesta segunda-feira, 3, devolvendo parte dos ganhos acumulados nas últimas semanas, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ter suspendido um novo ataque ao Irã para dar espaço a um possível acordo sobre o programa nuclear iraniano e a reabertura do Estreito de Ormuz.

Por volta das 7h12 (horário de Brasília), o contrato do petróleo Brent para outubro recuava 4,69%, negociado a US$ 83,81 por barril. Já o West Texas Intermediate (WTI), referência de preços nos EUA, caía 5,83%, para US$ 79,73.

O movimento ocorre após Trump informar, em uma publicação na rede social Truth Social, que decidiu adiar uma ofensiva contra o Irã depois de receber um pedido de Teerã e de outros países do Oriente Médio para que as negociações continuassem.

O presidente pontuou que os termos em discussão incluiriam a reabertura "imediata, completa e total" de Ormuz, por onde passa um quinto do escoamento global do petróleo, e o fim da "ameaça nuclear iraniana", segundo informações divulgadas pela imprensa internacional.

Mercado reduz prêmio de risco

A queda acontece depois de um mês de forte valorização da commodity. Em julho, os contratos do Brent e do WTI avançaram mais de 20%, impulsionados pela retomada do confronto entre Washington e Teerã e pelos ataques a navios petroleiros próximos ao Golfo de Omã.

Na avaliação do analista da IG, Tony Sycamore, o principal ponto de atenção agora é saber se as negociações conseguirão avançar ou se o cenário voltará a se deteriorar, como ocorreu na semana passada, segundo a Reuters.

"(Há) possibilidade de um acordo fracassar à medida que o Irã endurece sua posição e continua a usar como alavanca seu controle sobre o Estreito, potencialmente por meio de um ataque a uma base dos EUA ou a um navio-tanque que transite pela via navegável", detalhou.

O governo iraniano, por outro lado, reagiu com cautela ao anúncio de Trump. O ministro interino da Defesa do país, Seyyed Majid Ibn Al-Reza, afirmou que, embora as declarações façam parte de uma "guerra psicológica", qualquer ameaça será tratada como real.

Já a agência Fars, ligada à Guarda Revolucionária do Irã, classificou a proposta americana como uma "lista de desejos".

Opep+ amplia produção

No domingo, 2, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep+) aprovou um aumento de, aproximadamente, 188 mil barris por dia na cota de produção para setembro, concluindo o processo de reversão de uma parcela dos cortes voluntários adotados pelo grupo.

Mas as interrupções nas exportações do Golfo, além de restrições de oferta ligadas a conflitos impediram que os aumentos mensais de produção ao longo de 2026 se traduzissem em um crescimento efetivo da oferta global, de acordo com a agência.

Neste fim de semana, dois petroleiros carregados com petróleo saudita cruzaram o estreito de Bab el-Mandeb, que liga o Mar Vermelho ao Índico, enquanto o fluxo de embarcações pelo Estreito de Ormuz desacelerou após relatos de novos ataques a navios.

A agência britânica United Kingdom Maritime Trade Operations informou que outras três embarcações foram atacadas desde sábado, 1º.