Por que agosto chama agosto?

O mês de agosto recebe seu nome em homenagem a César Augusto, o primeiro imperador romano. Originalmente, o mês chamava-se Sextilis, que significa "sexto" em latim, pois era o sexto mês no calendário romano primitivo, criado por Rômulo, fundador de Roma — o calendário inicial tinha apenas dez meses e começava em março.

Em 8 a.C., o Senado Romano decidiu renomear Sextilis para Augustus (Agosto) para celebrar os feitos de César Augusto, incluindo suas vitórias militares, que foram decisivas para sua ascensão ao poder. A mudança foi uma forma de reconhecer sua importância para Roma.

César Augusto, nascido Caio Otávio, foi o primeiro imperador de Roma e governou de 27 a.C. até sua morte em 14 d.C. Filho adotivo de Júlio César, ele consolidou o poder após as guerras civis e estabeleceu um período de estabilidade, conhecido como Pax Romana, que durou por vários séculos.

A escolha de dar seu nome ao mês seguiu o exemplo de Júlio César, que também teve um mês dedicado a ele, o julho (anteriormente Quintilis). Assim, tanto Júlio César quanto César Augusto tiveram seus nomes imortalizados no calendário romano.

A questão dos 31 dias

Uma lenda popular afirma que agosto ganhou 31 dias para não ter menos dias que julho, dedicado a Júlio César. No entanto, isso é mentira. O mês de Sextilis já tinha 31 dias desde a reforma do calendário feita por Júlio César em 46 a.C. A ideia de que um "dia foi transferido de fevereiro para agosto" surgiu no século XIII, mas não tem base histórica.

O calendário romano passou por várias reformas. Inicialmente, tinha dez meses, mas foi expandido para doze meses por Numa Pompílio, o segundo rei de Roma. Em 46 a.C., Júlio César introduziu o calendário juliano, que serviu de base para o calendário atual.