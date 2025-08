1º de agosto é feriado? Saiba mais sobre a data

Saímos do período de férias de julho e entramos no mês de agosto, antigamente conhecido como do "cachorro louco" - existia uma crença sobre a possibilidade do "clima tenso" do mês ter conexão com o comportamento dos cães, ficando mais agressivos na para encontrarem fêmeas.

Mas afinal, 1º de agosto é feriado?

O dia 1º de agosto não é considerado feriado nacional no Brasil A data segue o calendário civil comum e, portanto, atividades comerciais, serviços públicos e instituições de ensino funcionam normalmente em grande parte do país. A exceção ocorre em localidades específicas onde leis municipais ou estaduais podem estabelecer feriados próprios, geralmente ligados a datas comemorativas locais ou religiosas.

Cidades brasileiras que fazem aniversário em 1º de agosto:

Arraias-TO - 285 anos

Bauru-SP - 129 anos

Formosa-GO - 182 anos

Piracicaba-SP - 258 anos

Riachão do Jacuípe-BA - 147 anos

Uruburetama-CE - 135 anos

A ausência de feriado nacional nesta data está alinhada com a legislação brasileira, que define os feriados oficiais por meio da Lei nº 9.093, de 1995. Segundo essa norma, os feriados civis são determinados pelo governo federal, enquanto os religiosos podem ser instituídos por leis municipais, desde que respeitem a tradição local. Portanto, o status do dia 1º de agosto pode variar conforme o município ou estado.

Em alguns países, como a Suíça, o dia 1º de agosto é celebrado como feriado nacional, marcando a fundação da Confederação Suíça em 1291. No Brasil, no entanto, a data não possui esse tipo de reconhecimento histórico ou político em âmbito federal.