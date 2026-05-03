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O que aconteceu com Piqué? Como e com quem o ex de Shakira vive hoje?

Cantora colombiana e ex-jogador espanhol reorganizaram a rotina familiar após uma das separações mais comentadas do entretenimento.

Desde o fim do relacionamento em 2022, Piqué deixou os gramados, oficializou namoro com Clara Chía Martí e passou a focar em negócios fora do futebol. (DeFodi Images/Getty Images)

Desde o fim do relacionamento em 2022, Piqué deixou os gramados, oficializou namoro com Clara Chía Martí e passou a focar em negócios fora do futebol. (DeFodi Images/Getty Images)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 3 de maio de 2026 às 10h14.

O relacionamento de Shakira e Gerard Piqué chegou ao fim oficialmente em junho de 2022. Na época, o casal, que esteve junto por 11 anos e teve dois filhos, anunciou a separação por meio de um comunicado conjunto, pedindo privacidade após rumores de traição e desgaste da relação.

Em entrevista à People espanhola em 2023, Shakira revelou que descobriu que havia sido traída pela imprensa enquanto seu pai, William Mebarak, estava internado na UTI em Barcelona. Ela descreveu o período como um momento em que sua "casa estava desmoronando" e tudo aconteceu de uma só vez.

Quase quatro anos após a separação, a pergunta continua: como está Piqué hoje e qual é sua relação com Shakira atualmente?

Com quem Piqué está hoje?

Após o fim com Shakira, Gerard Piqué assumiu relacionamento com Clara Chía Martí, apontada pela imprensa internacional como pivô da separação.

Os rumores começaram em 2022, mas a oficialização pública aconteceu em janeiro de 2023, quando Piqué publicou a primeira foto do casal nas redes sociais.

Desde então, os dois mantêm um relacionamento discreto, com poucas aparições públicas e postagens esporádicas.

Em 2025, surgiram rumores de separação, que não foram confirmadas, e o casal continua junto até hoje.

Como está Piqué hoje?

Piqué anunciou oficialmente sua aposentadoria em novembro de 2022, aos 35 anos. Sua última partida foi contra o Almería, no Camp Nou. Após isso, o ex-jogador passou a focar na carreira empresarial. 

Ídolo do Barcelona e campeão mundial pela Espanha na em 2010, o ex-zagueiro se tornou um dos empresários mais ativos do esporte digital.

Seu principal projeto é a Kings League, uma liga de futebol 7 society, que mistura esporte com entretenimento digital, streamers e ex-jogadores.

O projeto ganhou expansão internacional, incluindo o Brasil. Em março de 2025, a Kings League Brasil iniciou suas atividades com a participação de figuras como Neymar Jr. e Gaulês como proprietários de equipes. 

Como está a relação entre Shakira e Piqué hoje?

No final de 2024, Piqué quebrou o silêncio sobre a separação para a CNN da Espanha e afirmou que a história “não foi bem contada. Não tenho controle sobre isso. Mas estou rodeado das pessoas certas, minha família, amigos, aqueles que realmente me conhecem”, disse o ex-jogador.

Meses depois, Shakira falou publicamente sobre o ex-companheiro em tom respeitoso, destacando o papel de Piqué como pai.

Segundo a cantora, tanto ela quanto o ex-jogador seguem colocando Milan e Sasha como prioridade absoluta.

Apesar dos caminhos separados, ambos mantêm contato por causa dos filhos — fator que, segundo Shakira, continua sendo o principal elo entre os dois.

Relembre o término

Em 4 de junho de 2022, Shakira e Piqué anunciaram oficialmente o fim do relacionamento. Em comunicado divulgado pelo ex-casal, ambos pediram privacidade e reforçaram que a prioridade naquele momento eram os dois filhos, Milan e Sasha.

A separação veio após veículos da imprensa espanhola noticiarem que Piqué já não morava com a cantora e estava vivendo separado da família.

Após a separação, Shakira passou a canalizar suas emoções na música.

Em outubro de 2022, lançou Monotonía, parceria com Ozuna, com uma narrativa centrada no desgaste emocional de um relacionamento.

Em janeiro de 2023, a cantora voltou ao tema ao lançar BZRP Music Sessions #53 ao lado de Bizarrap. A música ganhou repercussão mundial pelas referências diretas a Piqué e à sua nova companheira. Na canção, ela usa metáforas de marcas para descrever a substituição, dizendo que ele "trocou uma Ferrari por um Twingo" e "um Rolex por um Casio".

No mês seguinte, Shakira lançou TQG com Karol G, reforçando o discurso de superação após o fim do relacionamento.

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