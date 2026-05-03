O que aconteceu com Piqué? Como e com quem o ex de Shakira vive hoje?

Com quem Piqué está hoje?

Após o fim com Shakira, Gerard Piqué assumiu relacionamento com Clara Chía Martí, apontada pela imprensa internacional como pivô da separação.

Os rumores começaram em 2022, mas a oficialização pública aconteceu em janeiro de 2023, quando Piqué publicou a primeira foto do casal nas redes sociais.

Desde então, os dois mantêm um relacionamento discreto, com poucas aparições públicas e postagens esporádicas.

Em 2025, surgiram rumores de separação, que não foram confirmadas, e o casal continua junto até hoje.

Como está Piqué hoje?

Piqué anunciou oficialmente sua aposentadoria em novembro de 2022, aos 35 anos. Sua última partida foi contra o Almería, no Camp Nou. Após isso, o ex-jogador passou a focar na carreira empresarial.

Ídolo do Barcelona e campeão mundial pela Espanha na em 2010, o ex-zagueiro se tornou um dos empresários mais ativos do esporte digital.

Seu principal projeto é a Kings League, uma liga de futebol 7 society, que mistura esporte com entretenimento digital, streamers e ex-jogadores.

O projeto ganhou expansão internacional, incluindo o Brasil. Em março de 2025, a Kings League Brasil iniciou suas atividades com a participação de figuras como Neymar Jr. e Gaulês como proprietários de equipes.

Como está a relação entre Shakira e Piqué hoje?

No final de 2024, Piqué quebrou o silêncio sobre a separação para a CNN da Espanha e afirmou que a história “não foi bem contada. Não tenho controle sobre isso. Mas estou rodeado das pessoas certas, minha família, amigos, aqueles que realmente me conhecem”, disse o ex-jogador.

Meses depois, Shakira falou publicamente sobre o ex-companheiro em tom respeitoso, destacando o papel de Piqué como pai.

Segundo a cantora, tanto ela quanto o ex-jogador seguem colocando Milan e Sasha como prioridade absoluta.

Apesar dos caminhos separados, ambos mantêm contato por causa dos filhos — fator que, segundo Shakira, continua sendo o principal elo entre os dois.