BBB 23: Globo bate recorde de patrocinadores; veja quem serão os anunciantes

O Big Brother Brasil 23 nem começou e já bateu o seu primeiro recorde. O maior reality show da TV brasileira conseguiu garantir 30 patrocinadores na edição deste ano. A marca é importante para a TV Globo, uma vez que os valores para anunciar no programa são os mais caros da história.

Americanas, Seara e Stone foram as empresas que garantiram a principal cota, chamada de "Big", com valor de R$ 105.157.383. O valor para aparecer no programa foi 14% maior que da edição anterior.

Na cota "Camarote, Amstel, Downy, Pantene e TikTok desembolsaram R$ 80.284.155 para participar do programa. O plano "Brother", o mais barato, terá Ademicon, Hypera Pharma, McDonald’s, Pague Menos e QuintoAndar. As empresa vão pagar R$ 15.673.439.

As outras marcas irão se associar ao reality por meio de dinâmicas propostas pelo programa. A Riachuelo, por exemplo, será patrocinadora do Almoço do Anjo e pagará R$ 29.087.359. Ajinomoto, Braskem, Carrefour, Chevrolet, Chilli Beans, Claro, Coca-Cola, Doriana, Dove, Estácio, Nestlé, Óticas Carol, Piraquê, Rexona, Samsung, Spotify e Zé Delivery devem aparecer no programa provas, sessão de cinema, almoço do líder, mercado e ações extras.

A nova temporada do BBB começa no dia 16 e termina 25 de abril. Serão 100 dias de programa, assim como nas edições passadas. Tadeu Schmidt continuará no comando como apresentador.

Qual o valor do prêmio do BBB 23?

Com os patrocinadores milionários, a expectativa é que o prêmio pago para o vencedor do reality aumente na edição deste ano. Nos anos anteriores, o prêmio do BBB foi de R$ 1,5 milhão sem reajustes. Segundo o apresentador Tadeu Schmidt, o valor pago será maior e vai aumentar ao longa da temporada.

Vai ter casa de vidro no BBB 23?

Sem revelar muitos detalhes, Schmidt também anunciou que a o BBB 23 terá uma casa de vidro antes do dia 16.

O que muda na edição de 2023 do BBB?

A maior parte das informações do reality ainda não foi divulgada, mas algumas novidades já foram adiantadas pelo apresentador, Tadeu Schmidt. Haverá mudanças nos poderes do líder e nas dinâmicas dos jogos para conquista do ''anjo''.

A casa também recebe uma nova decoração, um novo confessionário e até mesmo novos quartos e cozinhas. "Sala nova, quartos novos, cozinhas novas, banheiro reformado, novo confessionário, tudo lindo, tudo maravilhoso", disse Tadeu no vídeo.

LEIA TAMBÉM:

Camarote, pipoca e possíveis participantes: tudo o que sabemos do BBB23

BBB 23: Quem é a cantora que teria recebido convite para o reality show

BBB 23: Mc Guimê é convidado a participar do reality, diz portal