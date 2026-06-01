Ex-lutador e CEO de 59 anos revela 'truque mental' que usou para gerenciar gigante de € 7,9 bilhões

O sucesso na carreira não vem da busca obstinada por títulos ou currículos inflados, mas sim de uma virada cirúrgica de mentalidade. Quem afirma isso é Carl Eschenbach, veterano do Vale do Silício de 59 anos e ex-CEO da Workday, gigante global de softwares de recursos humanos.

Por trás de sua trajetória de alto impacto, está um hábito mental atípico: Eschenbach começou a carreira como lutador profissional de luta livre, o que moldou sua resiliência e perspectiva de liderança voltada para grandes números.

Ele acredita que muitos profissionais estagnam porque focam apenas no sucesso individual, em vez de focar no valor gerado para os outros. “Sua posição na vida é completamente determinada pela sua atitude perante ela”, afirmou.

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Como ele começou?

Eschenbach, que passou por cadeiras executivas de gigantes como Dell e o renomado fundo de venture capital Sequoia Capital antes de assumir o comando da Workday, defende que a atitude no escritório é o ativo mais valioso na era da Inteligência Artificial.

Sua visão é endossada por ninguém menos que Andy Jassy, CEO global da Amazon. Jassy afirma que ter um MBA de grife ou a maior rede de contatos empalidece diante de uma postura colaborativa.

“Uma quantidade constrangedora do seu sucesso, particularmente na casa dos 20 anos, tem a ver com atitude”, declarou o chefe da Amazon.

Gestão corporativa e decisões estratégicas

A trajetória de líderes como Eschenbach e Jassy mostra que a mentalidade correta deve vir acompanhada de decisões financeiras e operacionais precisas.

Eschenbach liderou a Workday em um mercado altamente competitivo, onde a eficiência na alocação de capital dita quais empresas sobrevivem. Quando as organizações eliminam processos redundantes e focam na produtividade real, o valor de mercado e a eficiência operacional escalam drasticamente.

Para o executivo, o segredo de uma operação bilionária está em duas frentes: construir redes de contato com "nós" profundos e reais (networking estratégico) e abraçar a tecnologia não com medo, mas como uma alavanca para multiplicar as margens financeiras da companhia.

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