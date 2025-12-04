O conselho de Taylor Swift para a sua carreira

“Coisas difíceis vão acontecer conosco. Vamos nos recuperar. Vamos aprender com isso. Vamos nos tornar mais resilientes por causa disso”: é esse o conselho da cantora americana Taylor Swift para a carreira.

No próximo dia 12 de dezembro, Swift volta aos holofotes com o lançamento de um novo documentário. O filme, que será exibido exclusivamente no Disney+, mostra os bastidores da turnê The Eras Tour, incluindo imagens inéditas e apresentações gravadas durante os shows nos Estados Unidos.

Em discurso feito na cerimônia de formatura da Universidade de Nova York, em 2022, a artista compartilhou reflexões sobre fracassos, crescimento pessoal e a pressão por perfeição. Sem oferecer fórmulas prontas, ela falou sobre os erros que cometeu na carreira, os momentos de exposição e os aprendizados que vieram com eles. “Perder coisas não significa apenas perder”, disse.

A fala de Swift reforça sua imagem como uma artista que conduz a própria trajetória com controle narrativo e engajamento direto com o público. Aos 36 anos, já lançou 12 álbuns e diversas mudanças de estilo, da música country ao pop, ao folk e ao alternativo.

Aprenda a conviver com o constrangimento. Não importa o quanto você tente evitar ser “cringe”, você vai olhar para trás em sua vida e se encolher de vergonha retrospectivamente. O cringe é inevitável ao longo de uma vida. Até o termo “cringe” pode um dia ser considerado “cringe”.

Segundo ranking publicado pela Forbes, Swift tem uma fortuna estimada em US$ 1 bilhão em patrimônio líquido, se tornando uma das poucas artistas solo a atingir esse patamar exclusivamente com receita derivada de música, turnês e direitos autorais.

Swift como ativo estratégico

Para o Disney+, apostar em Swift não é algo arbitrário. A parceria estratégica com a cantora é, na verdade, uma jogada cuidadosamente calculada para impulsionar o crescimento e a retenção de assinantes. A base de fãs de Swift, predominantemente jovem e feminina, é precisamente o público-alvo que o Disney+ busca atrair e manter em sua plataforma. Segundo o jornalista britânico Rob Shuter, internamente, Swift tem sido considerada o maior trunfo da Disney para o crescimento da sua base de assinantes. A gigante do entretenimento não apenas apostou alto com um acordo de US$ 100 milhões pela série documental Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era e o novo filme de concerto The Final Show, como também usou a parceria para justificar o aumento de US$ 3 na mensalidade do Disney+. Fontes disseram a Shuter que a data de lançamento, 12 de dezembro, já foi apelidada de "Dia de Taylor Swift" nos bastidores da empresa, com executivos prevendo um número recorde de novos assinantes e um possível colapso nos servidores da plataforma devido ao grande volume de acessos. "Ela não é apenas uma popstar, ela é uma economia", afirmou um executivo sênior da Disney, segundo o jornalista. Taylor Swift: cantora é vista como ativo estratégico para a Disney (John Shearer/TAS24 / Colaborador/Getty Images)

Leia o discurso na íntegra:

Oi, eu sou a Taylor.

Da última vez que estive em um estádio desse tamanho, eu estava dançando de salto alto e usando um collant brilhante. Esta roupa é muito mais confortável.

Gostaria de agradecer enormemente ao presidente do conselho de curadores da NYU, Bill Berkeley, e a todos os curadores e membros do conselho, ao presidente da NYU Andrew Hamilton, à pró-reitora Katherine Fleming, e aos professores e ex-alunos aqui hoje que tornaram este dia possível. Sinto muito orgulho em compartilhar este dia com meus colegas homenageados Susan Hockfield e Felix Matos Rodriguez, que me inspiram com as formas como melhoram o mundo com seu trabalho. Quanto a mim, tenho…90% de certeza de que o principal motivo de eu estar aqui é porque tenho uma música chamada “22”. E quero dizer que estou radiante por estar aqui com vocês hoje para celebrar a formatura da turma de 2022 da Universidade de Nova York.

Nenhum de nós aqui hoje chegou até aqui sozinho. Cada um de nós é uma colcha de retalhos formada por aqueles que nos amaram, que acreditaram no nosso futuro, que nos mostraram empatia e gentileza ou nos disseram a verdade mesmo quando não era fácil ouvir. Aqueles que nos disseram que conseguiríamos quando não havia absolutamente nenhuma prova disso. Alguém leu histórias para você, ensinou você a sonhar e ofereceu algum código moral de certo e errado para você tentar seguir. Alguém fez o melhor que pôde para explicar cada conceito neste mundo insanamente complexo à criança que era você, enquanto você fazia zilhões de perguntas como: “Como funciona a lua?” e “Por que podemos comer salada, mas não grama?” E talvez essa pessoa não tenha feito tudo perfeitamente. Ninguém consegue. Talvez ela não esteja mais entre nós, e, nesse caso, espero que você se lembre dela hoje. Se ela estiver aqui neste estádio, espero que você encontre sua própria maneira de expressar sua gratidão por todos os passos e tropeços que nos trouxeram até este destino comum.

Sei que palavras deveriam ser a minha “especialidade”, mas nunca conseguirei encontrar as palavras para agradecer à minha mãe, ao meu pai e ao meu irmão, Austin, pelos sacrifícios que fizeram todos os dias para que eu pudesse sair de cantar em cafés para estar aqui com todos vocês hoje, porque nenhuma palavra seria suficiente. A todos os pais, familiares, mentores, professores, aliados, amigos e entes queridos incríveis aqui hoje que apoiaram esses estudantes na busca pelo enriquecimento educacional, quero dizer agora: Bem-vindos a Nova York. Estava esperando por vocês.

Gostaria de agradecer à NYU por me tornar tecnicamente, pelo menos no papel, uma doutora. Não do tipo de doutora que você gostaria de ter por perto em caso de emergência, a menos que sua emergência específica fosse que você precisasse desesperadamente ouvir uma música com um refrão cativante e uma ponte catártica intensa. Ou se sua emergência fosse que você precisasse de alguém que consegue nomear mais de 50 raças de gatos em um minuto.

Nunca tive a experiência universitária normal, por assim dizer. Frequentei escola pública até o 2º ano do ensino médio e terminei meus estudos fazendo tarefas escolares sentada no chão de terminais de aeroporto. Depois fui para a estrada em uma turnê de rádios, o que parece incrivelmente glamouroso, mas na realidade consistia em um carro alugado, motéis e minha mãe e eu fingindo ter brigas barulhentas de mãe e filha durante o embarque para que ninguém quisesse sentar no assento vazio entre nós na Southwest.

Quando criança, sempre pensei que iria para a faculdade, imaginando os pôsteres que penduraria na parede do meu dormitório de caloura. Inclusive, coloquei o final do videoclipe da minha música “Love Story” na minha faculdade imaginária, onde encontro um modelo lendo um livro na grama e, com um único olhar, percebemos que estivemos apaixonados em vidas passadas. Que é exatamente o que todos vocês viveram em algum momento nos últimos quatro anos, certo?

Mas realmente não posso reclamar de não ter tido uma experiência universitária normal para vocês porque vocês frequentaram a NYU durante uma pandemia global, ficando essencialmente trancados em seus dormitórios ou tendo que assistir às aulas pelo Zoom. Todo mundo na faculdade em tempos normais se estressa com as provas, mas além disso vocês também tiveram que passar, tipo, por mil testes de covid. Imagino que a ideia de uma experiência universitária normal também era tudo o que vocês queriam. Mas, neste caso, vocês e eu aprendemos que nem sempre conseguimos tudo que escolhemos no cardápio do serviço de entrega que é a vida. A gente recebe o que recebe. E como eu gostaria de dizer a vocês, devem se orgulhar muito do que fizeram com isso. Hoje vocês deixam a Universidade de Nova York e saem pelo mundo em busca do que vem a seguir. E eu também.

Então, como regra, tento não dar conselhos não solicitados a ninguém, a menos que me peçam. Vou falar mais sobre isso depois. Acho que fui oficialmente solicitada, nesta situação, a transmitir qualquer sabedoria que eu possa ter e contar a vocês as coisas que me ajudaram na vida até agora. Tenham em mente que, de forma alguma, me sinto qualificada para dizer o que vocês devem fazer. Vocês trabalharam, lutaram, se sacrificaram, estudaram e sonharam até chegarem aqui hoje, então sabem o que estão fazendo. Vocês farão as coisas de maneira diferente de como eu fiz, e por motivos diferentes.

Então, não vou dizer o que fazer porque ninguém gosta disso. Mas darei alguns truques de vida que gostaria de ter conhecido quando comecei a sonhar com uma carreira, e a navegar pela vida, pelo amor, pela pressão, pelas escolhas, pela vergonha, pela esperança e pela amizade.

O primeiro deles é… a vida pode ser pesada, especialmente se você tentar carregar tudo de uma vez. Parte de crescer e entrar em novos capítulos da vida é sobre pegar e soltar. O que quero dizer com isso é saber quais coisas manter e quais soltar. Você não pode carregar tudo, todas as mágoas, todas as atualizações sobre seu ex, todas as promoções invejáveis que o valentão da escola conseguiu no fundo de investimento do tio dele. Decida o que é seu para segurar e deixe o resto ir. Frequentemente, as coisas boas da sua vida são mais leves de qualquer forma, então há mais espaço para elas. Um relacionamento tóxico pode pesar mais que tantas alegrias simples e maravilhosas. Você decide para o que sua vida terá tempo e espaço. Seja criterioso.

Segundo, aprenda a conviver com o constrangimento. Não importa o quanto você tente evitar ser “cringe”, você vai olhar para trás em sua vida e se encolher de vergonha retrospectivamente. O cringe é inevitável ao longo de uma vida. Até o termo “cringe” pode um dia ser considerado “cringe”.

Prometo que você provavelmente está fazendo ou usando algo agora que, no futuro, vai achar revoltante e hilário. Você não pode evitar isso, então nem tente. Por exemplo, tive uma fase em que, durante todo o ano de 2012, me vestia como uma dona de casa dos anos 1950. Mas sabe de uma coisa? Eu estava me divertindo. Tendências e fases são divertidas. Olhar para trás e rir é divertido.

E já que estamos falando de coisas que nos fazem contorcer, mas não deveriam, quero dizer que sou uma grande defensora de não esconder seu entusiasmo pelas coisas. Me parece que há um falso estigma em torno do entusiasmo em nossa cultura de “indiferença descolada”. Essa visão perpetua a ideia de que não é legal “querer muito algo”. Que as pessoas que não se esforçam são fundamentalmente mais elegantes do que as que se esforçam. E eu não saberia, porque já fui muitas coisas, mas nunca fui especialista em “elegância”. Mas sou eu que estou aqui em cima, então vocês têm que me ouvir quando digo: Nunca tenha vergonha de tentar. A facilidade é um mito. As pessoas que menos queriam eram aquelas com quem eu queria sair e ser amiga no colégio. As pessoas que mais querem são as que hoje contrato para trabalhar na minha empresa.

Comecei a escrever músicas quando tinha 12 anos, e desde então isso tem sido a bússola que orienta minha vida e, por sua vez, minha vida orienta minha escrita. Tudo o que faço é uma extensão da minha escrita, seja dirigindo vídeos ou um curta, criando os visuais para uma turnê ou subindo ao palco para me apresentar. Tudo está conectado pelo meu amor pelo ofício, a emoção de desenvolver ideias, refiná-las e lapidá-las no final. Editar. Acordar no meio da noite e jogar fora a ideia antiga porque pensou em uma nova, melhor. Um recurso narrativo que amarra tudo. Tem um motivo para chamarem de “refrão” (hook). Às vezes, uma sequência de palavras me captura e não consigo me concentrar em nada até que esteja gravada ou anotada.

Como compositora, nunca consegui ficar parada ou permanecer em um lugar criativo por muito tempo. Lancei 11 álbuns e, nesse processo, mudei de gênero do country para o pop, depois para o alternativo e o folk. Isso pode soar como um papo centrado em compositores, mas, de certa forma, acho que todos nós somos escritores. E a maioria de nós escreve com uma voz diferente para situações diferentes. Você escreve de maneira diferente nos seus Stories do Instagram do que na sua tese de conclusão de curso. Você manda um tipo de e-mail para seu chefe e outro para seu melhor amigo da cidade natal. Somos todos camaleões e acho isso fascinante. É apenas uma continuação da ideia de que somos muitas coisas, o tempo todo. E sei que pode ser realmente esmagador descobrir quem ser, e quando. Quem você é agora e como agir para chegar onde quer. Tenho uma boa notícia: Isso depende totalmente de você. Também tenho uma notícia assustadora: Isso depende totalmente de você.

Disse anteriormente que não ofereço conselhos a menos que me peçam, e agora vou contar o porquê. Como uma pessoa que começou uma carreira pública muito jovem, aos 15 anos, isso teve um preço. E esse preço foram anos de conselhos não solicitados. Ser a pessoa mais jovem em todas as salas por mais de uma década significava que eu era constantemente bombardeada com alertas de membros mais velhos da indústria musical, da mídia, de entrevistadores, de executivos. Esses conselhos frequentemente vinham disfarçados de advertências. Veja bem, eu era uma adolescente aos olhos do público numa época em que nossa sociedade era absolutamente obcecada com a ideia de ter modelos femininos jovens e perfeitos. Parecia que toda entrevista que eu fazia incluía pequenas alfinetadas sobre eu um dia “sair dos trilhos”. Isso significava algo diferente para cada pessoa que dizia isso. Então, tornei-me uma jovem adulta ouvindo que, se eu não cometesse erros, todas as crianças da América cresceriam perfeitas. Mas, se eu cometesse um deslize, a Terra sairia de sua órbita, e seria inteiramente minha culpa, e eu iria para a cadeia das popstars para sempre. Tudo era centrado na ideia de que errar era fracassar e, no fim, significava perder qualquer chance de ter uma vida feliz ou gratificante.

Essa não foi minha experiência. Minha experiência foi que meus erros me levaram às melhores coisas da minha vida.

E sentir vergonha quando você erra faz parte da experiência humana. Levantar, sacudir a poeira e ver quem ainda quer ficar por perto e rir disso depois? Isso é um presente.

As vezes em que me disseram “não” ou que fui deixada de fora, não fui escolhida, não ganhei, não fui aprovada… olhando para trás, realmente sinto que esses momentos foram tão importantes, se não mais cruciais, do que os momentos em que disseram “sim”.

Não ser convidada para festas e noites do pijama na minha cidade natal me deixava desesperadamente sozinha, mas por me sentir sozinha, eu ficava no meu quarto escrevendo músicas que me dariam um ingresso para outro lugar. Ouvir executivos de gravadora em Nashville dizerem que só donas de casa de 35 anos ouviam música country e que não havia lugar para uma garota de 13 anos no elenco deles me fazia chorar no carro, no caminho de volta para casa. Mas depois eu postava minhas músicas no MySpace — sim, MySpace — e conversava com outros adolescentes como eu, que amavam música country, mas não tinham ninguém cantando do ponto de vista deles. Ler reportagens profundas, muitas vezes críticas, sobre quem achavam que eu era, me fazia sentir como se estivesse vivendo em uma simulação bizarra, mas também me fez olhar para dentro para entender quem eu realmente sou. O mundo tratar minha vida amorosa como um esporte de torcida em que eu perdia todos os jogos não foi uma boa forma de namorar na adolescência e nos 20 anos, mas me ensinou a proteger ferozmente minha vida pessoal. Ser humilhada publicamente repetidamente ainda jovem foi dolorosamente excruciante, mas me forçou a deixar de valorizar a ideia ridícula de relevância e simpatia social momentâneas e voláteis. Ser cancelada na internet e quase perder minha carreira me deu um excelente conhecimento sobre todos os tipos de vinho.

Sei que pareço uma otimista nata, mas não sou. Perco a perspectiva o tempo todo. Às vezes tudo parece completamente sem sentido. Conheço a pressão de viver sob a lente do perfeccionismo. E sei que estou falando com um grupo de perfeccionistas porque vocês estão aqui hoje se formando na NYU. E isso pode ser difícil de ouvir: Na sua vida, inevitavelmente, você vai falar algo errado, confiar nas pessoas erradas, reagir pouco, reagir demais, machucar pessoas que não mereciam, pensar demais, não pensar nada, se auto sabotar, criar uma realidade onde só sua experiência existe, estragar momentos perfeitos para você e para os outros, negar qualquer erro, não tomar as atitudes para consertar, sentir muita culpa, deixar a culpa corroer você, chegar ao fundo do poço, finalmente encarar a dor que causou, tentar ser melhor da próxima vez, repetir tudo. E não vou mentir, esses erros vão fazer você perder coisas.

O que tento dizer é que perder coisas não significa apenas perder. Muitas vezes, quando perdemos coisas, também ganhamos coisas.

Agora você deixa a estrutura e o arcabouço da escola e traça seu próprio caminho. Cada escolha leva à próxima escolha, que leva à seguinte, e sei que às vezes é difícil saber qual caminho seguir. Haverá momentos na vida em que você precisará se defender. Momentos em que o certo é recuar e pedir desculpas. Momentos em que o certo é lutar, momentos em que o certo é virar as costas e ir embora. Momentos para segurar com tudo que tem e momentos para soltar com graça. Às vezes, o certo a fazer é jogar fora velhas escolas de pensamento em nome do progresso e da reforma. Às vezes, o certo é ouvir a sabedoria dos que vieram antes de nós. Como saber qual é a escolha certa nesses momentos cruciais? Você não vai saber.

Como posso dar conselhos para tantas pessoas sobre suas escolhas de vida? Não vou.

Notícia assustadora: Agora vocês estão por conta própria.

Notícia boa: Agora vocês estão por conta própria.

Deixo vocês com isso: Somos guiados por nossos instintos, nossa intuição, nossos desejos e medos, nossas cicatrizes e nossos sonhos. E vamos errar às vezes. Eu também. E quando eu errar, vocês provavelmente vão ler a respeito na internet. De qualquer forma… coisas difíceis vão acontecer conosco. Vamos nos recuperar. Vamos aprender com isso. Vamos nos tornar mais resilientes por causa disso.

Enquanto tivermos a sorte de estar respirando, vamos inspirar, respirar através disso, respirar fundo, expirar. E agora sou doutora, então sei como a respiração funciona.

Espero que saibam o quanto estou orgulhosa de compartilhar este dia com vocês. Estamos fazendo isso juntos. Então, vamos continuar dançando como se fôssemos… a turma de 22.