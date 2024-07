'Peaky Blinders': as 10 frases mais icônicas de Thomas Shelby

"Por ordem dos Peaky Blinders..." foi uma frase muito ouvida entre os fãs da série da Netflix, estrelada por Cilian Murphy, sobre os gângsters de Birmingham (Inglaterra), nas décadas de 1920 e 1930. O título se tornou, ao longo de quase uma década, um fenômeno.

"Peaky Blinders" estreou em 2013 com pouco alarde, ainda que trouxesse um elenco de peso. Não demorou para se tornar, entretanto, uma das séries mais aclamadas do streaming: só a estreia da sexta e última temporada, lançada em fevereiro de 2022, foi assistida por nada mais nada menos que 3,8 milhões de pessoas no Reino Unido.

Mais marcante que seus número de audiência são as frases do tão icônico Thomas Shelby, a mente brilhante por trás dos "Peaky Blinders". A personalidade única e fria do personagem fez com que Cilian Murphy, hoje vencedor do Oscar de melhor ator pelo trabalho em "Oppenheimer", decolasse em sua carreira como ator.

Abaixo, a EXAME POP separou as 10 frases mais marcantes de Thomas Shelby no seriado. Confira:

10 frases icônicas de Thomas Shelby em Peaky Blinders

"Sabia que a loucura liberta? Sem a loucura, somos ovelhas que obedecem a lei"; " Você pode mudar o que faz, mas não pode mudar o que quer"; "Para eles, a família é uma fraqueza, e vão atrás dela. Para mim, família é uma força, e tenho negócios a fazer"; "Numa batalha, é tudo o que se tem... Um minuto de tudo, de uma só vez. Tudo o que veio antes não é nada"; " Existe Deus e existem os Peaky Blinders. Aqui é Sparkhill, estamos em Small Heath. Estamos muito, muito mais perto do que Deus"; "A única maneira de garantir a paz é fazendo com que a perspectiva de uma guerra pareça sem esperança"; "Eu posso encantar cachorros. Bruxaria cigana. E aqueles que não consigo encantar, posso matar com minhas próprias mãos"; "A convicção traz emoção, a inimiga da oratória"; " Aqueles de vocês que são os últimos logo serão os primeiros. E aqueles de vocês que são oprimidos se levantarão"; "Você precisa conseguir o que deseja através de seus próprios meios".

Onde assistir a 'Peaky Blinders' online?

A série está disponível na Netflix.