Visto 'gold' do Paraguai exige R$ 350 mil de investimento; veja as regras

Em abril, o Paraguai lançou novas modalidades de visto de residência para investidores. Neste modelo, chamado de Investor Pass, quem abrir um negócio ou investir no país ganha direito a um documento de residente permanente, o que permite pagar menos impostos.

O programa possui quatro categorias de investimento, que exigem a partir de US$ 70 mil (R$ 350 mil na cotação atual). Nesse tipo, o investimento pode ser feito em negócios comerciais ou industriais e precisa empregar ao menos cinco cidadãos paraguaios.

Há, ainda, outras três modalidades:

Investimento financeiro

O interessado precisa investir ao menos US$ 200 mil (R$ 1 milhão) no mercado de ações do Paraguai, ou em outros tipos de investimento financeiro, e manter o dinheiro nele ao menos dois anos.

Investimento em imóveis

É preciso investir ao menos US$ 200 mil (R$ 1 milhão) em um projeto imobiliário, como a compra, a construção ou a operação do imóvel, que não pode ser para uso pessoal.

Investimento em turismo

O estrangeiro deve investir ao menos US$ 150 mil em serviços, infraestrutura ou atividades relacionadas ao turismo.

O Paraguai tem interesse especial em desenvolver o turismo em Ciudad del Este, vizinha de Foz do Iguaçu. A região já recebe fluxo intenso de turistas e compradores, e o país quer oferecer mais opções a eles, bem como aumentar seu faturamento no setor.

A que o InvestorPass dá direito?

Em caso de aprovação, o estrangeiro recebe um visto de residência permanente, válido por dez anos, que pode ser renovado.

O documento dá direito a trabalhar no país e a pagar menos impostos, na comparação com estrangeiros que não possuem o visto. A taxação de dividendos cai de 15% para 8%.

A permissão, no entanto, vale apenas para o aplicante. Outros membros da família precisam fazer pedidos de residência temporária separadamente. Após dois anos, eles também pode pedir a residência permanente.

Quais os requisitos?

O residente não precisa morar no país para manter o documento. Basta comparecer para retirar o documento. A solicitação pode ser feita online.

O interessado precisa apresentar certidões de antecedentes criminais, declarar a origem dos recursos e, depois, demonstrar o andamento dos investimentos para o governo paraguaio.

De acordo com o governo paraguaio, os pedidos de residência passaram de 28.000 para 47.000 em 2025, com a expectativa de atingir 80.000 em 2026. A maioria deles vem do Brasil.

"O governo é amigo do empresário e fica muito contente quando o empresário ganha dinheiro. Não tem que ser um pecado falar de dinheiro, é uma coisa boa. Se o empresário fizer dinheiro, ele vai seguir investindo no país", disse Marco Riquelme, ministro de Indústria e Comércio do Paraguai, durante evento do grupo Mercado&Opinião, em São Paulo.

Benefícios a data centers

O Paraguai quer atrair também mais data centers e a fabricação de produtos de ponta, com oferta de isenções e energia elétrica mais barata.

"Temos um novo incentivo da lei de produção e montagem de equipamentos de alta tecnologia. Com isso, você pode importar os componentes da Ásia sem pagar imposto, montar o produto no Paraguai e exportar. Se o produto tiver 40% de agregado regional, pode exportar para Brasil e Argentina sem pagar a mesma tarifa que teria para produtos da China", diz Riquelme.

O ministro diz que novas leis estão sendo debatidas, para trazer mais isenções relacionadas à tecnologia.

"Estamos trabalhando muito forte na lei de atração para indústrias de inteligência artificial, com a redução do imposto também para importar o GPU, o chip, o semicondutor, que você precisa para isso. Estamos trabalhando em uma lei de parques industriais. Vai haver muitas oportunidades aqui para fazer investimentos nos parques industriais, logísticos e tecnológicos", disse Riquelme.